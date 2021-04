Resident Evil: Wieczny mrok będzie powoli wychodził z mroku lub jak kto woli z cienia. Premiera serialu coraz bliżej, zaczyna rozkręcać się kampania promująca.

Zwiastun animacji Resident Evil: Wieczny mrok

W ostatnim czasie Netflix mocno zainteresował się markami znanymi graczom, między innymi właśnie Resident Evil. Z zapowiedzią Resident Evil: Wieczny mrok mieliśmy do czynienia we wrześniu zeszłego roku. Przez moment wydawało się, że będzie to film, ale szybko wyjaśniono, że otrzymamy jednak serial. Od samego początku było natomiast pewne, iż mowa o animacji.

Nowy zwiastun najdobitniej o tym przypomina, jednocześnie zdradzono datę premiery. Resident Evil: Wieczny mrok trafi na Netflix już w lipcu. Serial będzie skupiał się na losach Claire Redfield i Leona S. Kennedy'ego, to właśnie te postacie pojawiają się na zaprezentowanym zwiastunie, który uchyla też rąbka tajemnicy co do fabuły. Wedle obietnic będzie to ciesząca oko produkcja pełna napięcia i akcji, oczywiście w klimacie horroru. Brzmi nieźle, oby na obietnicach się nie skończyło.

Uniwersum Resident Evil szybko rośnie

Resident Evil: Wieczny mrok to nie jedyna propozycja, jaka powstaje z myślą o sympatyków tego mrocznego uniwersum. Sam Netflix ma co do niej więcej planów, trwają prace także nad serialem aktorskim Resident Evil.

Poza tym swoje robi również Capcom, który już wkrótce odda w ręce graczy Resident Evil Village. Niezdecydowanych co do zakupu nowej gry powinny podobać się ostatnie zapowiedzi, obiecano bowiem wersję demo, dzięki której można będzie przyjrzeć się fragmentom rozgrywki. A gdyby i tego komuś było mało, powstaje również Resident Evil 4 VR, czyli coś dla sympatyków wirtualnej rzeczywistości.

Źródło: Netflix Polska

Warto zobaczyć również: