Netflix przybliża widzom swoje plany na najbliższą przyszłość. Nadchodzące projekty będą prawdziwą ucztą dla graczy i nie tylko. Oto co zaprezentowano w trakcie Geeked Week 2024.

Netflix konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Nowości na Netflix nie brakuje, a wśród nich znajdziemy nawet gry Netflix, z takimi hitami na czele jak Civilization 6 czy Street Fighter 4 w ramach abonamentu. Skoro mowa już o grach komputerowych, to warto przybliżyć nadchodzące projekty, będące adaptacjami popularnych marek.

Nowy projekt w świecie Cyberpunk 2077

O sukcesie Cyberpunk: Edgerunners napisano już wiele. Ten niekwestionowany hit Netliksa w pewnym sensie powróci, bowiem zapowiedziano zupełnie nowy projekt w świecie Nigh City. Poniższy materiał to swego rodzaju *beep* – nie dostajemy żadnych konkretnych informacji, ale cieszy fakt, że oficjalnie potwierdzono nową produkcję w świecie Cyberpunk 2077.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft na nowym zwiastunie

Nowy zwiastun Tomb Raider: The Legend of Lara Croft przybliża widzów do nadchodzącej premiery. Przypomnijmy, że akcja serialu rozgrywa się po wydarzeniach z trylogii gier Tomb Raider Survivor. Premiera 10 października na Netflix.

Splinter Cell: Deathwatch

Długo oczekiwana animowana wersja Splinter Cell wreszcie doczekała się prezentacji. Materiał ukazuje fragmenty nadchodzącego serialu, w tym głos bohatera Sama Fishera, którego użycza Liev Schreiber. Produkcja zyskała także oficjalny tytuł: Splinter Cell: Deathwatch.

Scenariusz do serialu napisał Derek Kolstad, znany jako twórca serii "John Wick". Projekt jest częścią długoterminowej współpracy pomiędzy Netflixem a firmą Ubisoft. Data premiery pozostaje tajemnicą.

Devil May Cry

Netflix opublikował również nowy zwiastun swojej nadchodzącej adaptacji Devil May Cry. Produkcja kipi charakterystyczną dla gier Capcomu absurdalną akcją z demonami w roli głównej, której fani mogą się spodziewać po tej serii.

Adaptacja Devil May Cry jest reżyserowana przez Adi Shankara, znanego z wcześniejszych adaptacji Netflixa takich jak Castlevania i Captain Laserhawk. Premiera w kwietniu 2025 r.

Źródło: Netflix, The Verge