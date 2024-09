Netflix chwali się nowymi produkcjami, które staną się dostępne w ramach abonamentu. Tym razem nie są to ani filmy, ani seriale, tylko gry i to nie byle jakie. Wśród nowości znajdziemy Civilization 6 oraz Street Fighter 4.

Co nowego przygotował popularny serwis VOD? Wśród nowości na Netflix znajdziemy nie tylko filmy, seriale i wciągające dokumenty – takie jak “Co dalej: Przyszłość oczami Billa Gatesa” – ale również gry. Należy podkreślić, że gry od Netflix są dostępne w ramach abonamentu, czyli bez dodatkowych opłat. Bogatsi w wiedzę, ile kosztuje Netflix, można wejść do świata wirtualnej rozrywki.

Netflix: nowe gry w ramach abonamentu

W trakcie wydarzenia Geeked Week 2024 Netflix pochwalił się nowościami z segmentu gier.

Squid Game: Unleashed (dostępne wkrótce)

Carmen Sandiego

Chicken Run: Eggstraction

Lab Rat

Don't Starve Together

Tales of the Shire

Blood Line: A Rebel Moon Game (premiera w 2025 r.)

Monument Valley 3 (premiera 10 grudnia)

Civilization 6: Platinum (wkrótce dostępne)

Street Fighter 4: Champion Edition (wkrótce dostępne)

Jeśli chodzi o Street Fighter 4 - użytkownicy iOS i Androida będą mogli rywalizować ze sobą online wyłącznie za pośrednictwem platformy Netflix.

Gra Civilization 6 (którą swoją drogą polubił pierwszy pacjent z Neuralink) będzie dostępna z wszystkimi dodatkami z wersji Platinum Edition, a Street Fighter 4: Champion Edition z wszystkimi 32 postaciami wydanymi na przestrzeni lat.

