Narzędzie przygotowane przez firmę Newegg ma pomóc użytkownikom zbudować pożądany komputer stacjonarny, na podstawie wpisanych przez nich słów kluczowych. PC Builder tool wsparty przez ChatGPT ma proponować podzespoły z oferty sklepu. Jak mu to wychodzi?

Newegg, a precyzyjniej Newegg Commerce, Inc., to amerykańskie przedsiębiorstwo, założone przez tajwańskiego imigranta (Freda Chang) w 2001 roku. Aktualnie należy uznać firmę za jednego ze światowych liderów w dziedzinie technologii e-commerce, skupiającym się na sprzedaży elektroniki konsumenckiej, ze szczególnym naciskiem na oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Niedawno konsorcjum ogłosiło, że jego narzędzie zakupowe „PC Builder tool” osiągnęło kamień milowy po tym, jak skutecznie wdrożono do niego ChatGPT.

Newegg's PC Builder tool – algorytmy AI w służbie klienta

Od czasu uruchomienia fazy beta (pod koniec marca), kiedy ChatGPT został zintegrowany z witrynami firmy, narzędzie otrzymało ponad 200 000 monitów użytkowników o wygenerowanie propozycji zestawów komputerowych. Nowy interfejs zakupowy daje możliwość wpisania frazy, po której algorytm wyświetla maksymalnie trzy kompleksowe listy produktów dla klientów. Obejmuje to kompatybilne komponenty komputera, wraz z ich zdjęciami w postaci miniaturek oraz cenami. Głównym celem tego ulepszonego interfejsu, ma być pomoc w dobieraniu podzespołów komputera w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby potencjalnych klientów – graczy, twórców treści czy profesjonalistów. W tej kwestii wypowiedział się Andrew Choi, dyrektor ds. marketingu marki w Newegg:

Silna reakcja klientów na naszą otwartą wersję beta narzędzia PC Builder (ze zintegrowaną funkcją ChatGPT) pokazuje entuzjazm klientów, do korzystania z funkcji AI podczas zakupów online. Wśród sposobów, na jakie sztuczna inteligencja zmieni sposób w jaki żyjemy, powinna dokonać zmiany w sposobie robienia zakupów

Samo narzędzie zawiera również dodatkowe funkcje. Otóż „PC Builder tool” pozwala użytkownikom zaaprobować wygenerowaną listę lub odświeżyć ją (częściowo bądź w całości) jeżeli nie zostaliśmy usatysfakcjonowani propozycją algorytmów AI. Jakakolwiek z naszych decyzji by nie była, każda ma jeden cel – ma pomóc sztucznej inteligencji w nauce, by kolejni klienci byli coraz bardziej usatysfakcjonowani. Narzędzie umożliwia również przeglądanie historii stworzonych propozycji, no i oczywiście dodawać wybraną listę do koszyka zakupowego. A to wszystko dla klientów firmy, jak rozwija wspomniany wcześniej Pan Choi:

Wczesne wdrożenie sztucznej inteligencji na naszych platformach było priorytetem, ponieważ chcemy, aby nasi klienci mogli korzystać z nowych, innowacyjnych technologii e-commerce. Cieszymy się, że możemy wykorzystać tę przełomową technologię nie tylko w programie PC Builder, ale we wszystkich naszych platformach zakupowych, aby poprawić doświadczenia klientów

Korzystanie z algorytmów sztucznej inteligencji i nowych funkcji dostosowywania hipotetycznie upraszcza proces zakupu kompatybilnych części do komputera. Dzięki temu użytkownicy powinni łatwiej zbudować komputer, który dokładnie odpowiada ich unikalnym potrzebom. Jak dodaje firma w swoich przekazach, nowa implementacja AI, dostosowywanie i interaktywne funkcje mają na celu uczynienie samodzielnego budowania komputerów PC bardziej intuicyjnym i dostępnym dla szerszej publiczności. Nie omieszkałem sam tego sprawdzić.

Newegg's PC Builder nie zastąpi doradcy branżowego… na razie

Na początku wystarczy wejść na odpowiednią stronę na platformie newegg.com. Naszym oczom ukazuje się prosta wyszukiwarka, która przedstawia przykładowe wpisy.

Jako, że lubię wyzwania serwisowe ciekaw byłem, czy po wpisaniu frazy „gaming pc less 500$” te mistyczne algorytmy sztucznej inteligencji zaproponują mi coś naprawdę interesującego i spełnią moje oczekiwania. Cóż…

Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, wyszukiwarka zaproponowała dwie opcje. Czy coś Wam tutaj nie pasuje? Otóż jeden zestaw się nie uruchomi (brakuje karty graficznej) a drugi przekroczył budżet o prawie 100$. Co ciekawe, lawirując między tymi zestawami faktycznie można byłoby uzbierać jedną, kompletną i w miarę sensowną listę. Zobaczmy co się stanie, przy próbie odświeżania zestawów.

Propozycja po lewej zamienia tylko wielkość dysku SSD, a opcja po prawej podskoczyła już o jakieś 230$ ponad budżet. Czyli (w moim przypadku) PC Builder tool okazał się nieszczególnie pomocny. Ponadto widzę tutaj inny problem. Ja znam się na komputerach i wiem jak je dobrać. W tym przypadku ktoś mógłby zamówić zestaw komputerowy bez GPU, by potem poważnie się zdziwić, że jednostka nie działa. Już nie wspominam do tragicznie dobranych pamięciach RAM (2133MHZ, brrr), czy bezsensownym chłodzeniu na procesor (gdyż i tak cooler jest dokładany do CPU).

Także na ten moment proponujemy, by korzystać z bardziej fachowej pomocy w takich sprawach. Z drugiej strony, jakie Wam udało się przygotować z pomocą Newegg's PC Buildera „intrygujące” zestawy komputerowe? Podzielcie się swoimi wynikami w sekcji komentarzy!

Źródło: Newegg