Ten smartfon ma 3 systemy operacyjne. Zmienisz go w komputer z Windowsem 11

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
NexPhone to pierwszy smartfon marki Nex Computer, która dotychczas specjalizowała się w produkcji stacji dokujących do telefonów z Androidem. Urządzenie nie zachwyca specyfikacją, ale i tak wyróżnia się z tłumu.

Kluczową cechą sprzętu jest wsparcie dla architektury multi-boot, która umożliwia uruchamianie trzech różnych systemów operacyjnych. Do dyspozycji użytkownika oddano platformy:

  • Android 16;
  • Debian;
  • Windows 11. 

Każdy z tych systemów - wliczając Windowsa 11 - można wyświetlić bezpośrednio na ekranie smartfonu. Twórcy szczycą się nawet opracowaniem inspirowanego Windows Phone’em interfejsu, który ma zapewnić wyższą wygodę obsługi na niewielkim wyświetlaczu. 

Gwoździem programu jest jednak możliwość podłączenia do NexPhone’a monitora, klawiatury, myszy i inne akcesoriów, zamieniając telefon w peceta. W tym trybie urządzenie może pracować pod kontrolą desktopowego Androida 16, Debiana lub pełnego Windowsa 11 w wersji Arm. Czyli to taki Ubuntu Edge z 2013 roku, ale na sterydach.

Specyfikacja techniczna NexPhone’a jest przeciętna. Sercem telefonu jest Qualcomm QCM6490, czyli zmodyfikowana wersja leciwego Snapdragona 778G, opracowana z myślą o długoletnim wsparciu technicznym. Ekran LCD i archaiczne sensory aparatu również nasuwają skojarzenia z telefonami z okolic 2023 roku.

 NexPhone
EkranLCD 6,58 cala,
2403 x 1080 (400 ppi),
120 Hz
Głośnikistereo
CzipQualcomm QCM6490
Pamięć RAM12 GB
Pamięć na dane256 GB,
obsługa microSD
 
Aparat główny64 Mpix (1/1,73)
Aparat dodatkowy13 Mpix (1/3 cala),
ultraszerokokątny
Aparat dodatkowy8 Mpix,
makro,
f/2,4
Aparat przedni10
Bateria5000 mAh,
ładowanie 18 W,
ładowanie bezprzewodowe
Łączność5G,
Wi-Fi 6e,
Bluetooth 5.2,
NFC
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w przycisku zasilania
Wymiary173 × 82,6 × 13,1 mm
Waga256 g
AndroidAndroid 16,
Debian,
Windows 11
OdpornośćIP68, IP69K,
MIL-STD-810H

Warto również odnotować, że NexPhone waży 256 g i mierzy 13,1 mm grubości, więc jest gruby i ciężki jak na dzisiejsze standardy. Rekompensuje to jednak podwyższoną klasą odporności. 

NexPhone - cena i dostępność

NexPhone został wyceniony na 549 dol., czyli równowartość 1970 zł. W przypadku klientów z Europy do kwoty tej zostanie doliczony podatek oraz koszt wysyłki. 

Start sprzedaży NexPhone’a zaplanowano na trzeci kwartał 2026 roku. Chętni mogą wcześniej dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 199 dol., w ramach której klienci mają mieć zagwarantowane pierwszeństwo zakupu po z góry ustalonej cenie. 

