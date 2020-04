Najpierw organizatorom plany pokrzyżowała epidemia, później zrobili to wystawcy. W efekcie E3 2020 nie odbędzie się w ogóle. Nawet jako wydarzenie online.

Nie będzie E3 2020. Nawet w Internecie

W pierwszej połowie marca organizatorzy ogłosili, że targi E3 2020 nie odbędą się we wcześniej planowanym terminie 9 – 11 czerwca ani w żadnym innym. Decyzję podjęto ze względu na bezpieczeństwo wystawców i odwiedzających.

Zamiast tego mieliśmy otrzymać „doświadczenie online”, czyli wydarzenie odbywające się w całości w Internecie. Udział w nim mieli wziąć ci sami wystawcy, wykorzystując tę okazję do prezentacji swoich nowości, zgodnie z planami. Niestety wiemy już, że to również się nie uda. E3 nie odbędzie się po raz pierwszy od 1996 roku.

Dlaczego „cyfrowe E3 2020” nie dojdzie do skutku?

„Cyfrowe E3 2020” nie odbędzie się, ponieważ organizatorom nie udało się dojść do porozumienia z wystawcami. Ci nie wyrazili zainteresowania wspólną imprezą i postanowili przygotować własne wydarzenia, transmitowane w swoich kanałach społecznościowych. Nowościami pochwalić zamierzają się między innymi Microsoft, Ubisoft, Bethesda i Warner Bros.

To jest zgodne z tym, co obserwujemy od dłuższego czasu. Idea dużych targów powoli umiera, bo najwięksi producenci nie chcą się dzielić ze sobą przestrzenią i czasem, lecz zamiast tego wolą organizować własne wydarzenia, podczas których to właśnie ich produkty będą najjaśniejszymi gwiazdami.

A co z E3 2021? Będzie, ale będzie inne

Mimo to E3 2021 nadal jest w planach. Organizatorzy nie dają za wygraną, ale też nie zamierzają uparcie trzymać się formuły, która nie jest już tak atrakcyjna jak wcześniej. Nie znamy szczegółów, ale otrzymaliśmy zapowiedź, że będzie to „przeprojektowane” wydarzenie. Odbędzie się w dniach 15 – 17 czerwca przyszłego roku.

Źródło: PC Gamer, informacja własna. Foto: ESA

