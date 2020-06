Na początku zeszłego miesiąca zapowiedziano, iż 11 czerwca gracze będą mogli przyjrzeć się kolejnej prezentacji Cyberpunk 2077. I kiedy najbardziej nakręceni na ten tytuł zaczynali odliczać ostatnie dni, CD Projekt ogłosiło przykrą nowinę.

Zdecydowano, iż omawiana prezentacja Cyberpunk 2077 odbędzie się w późniejszym terminie. Poślizg jest spory, ponieważ trzeba będzie poczekać do 25 czerwca.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.