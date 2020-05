Far Cry 5 to jedna z nowszych odsłon doskonale znanej serii strzelanek. Właśnie z racji jej młodego wieku można sądzić, że znajdzie się sporo graczy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup. Teraz można ocenić, czy warto to zmienić.

Darmowy weekend z Far Cry 5

Ubisoft przygotował interesującą ofertę dla graczy korzystających z PC. To właśnie oni mogą skorzystać z darmowego weekendu z Far Cry 5. Co będzie potrzebne? Zainteresowani muszą spełnić dwa warunki - posiadać PC spełniający wymagania sprzętowe oraz konto na platformie Uplay.

Darmowy weekend z Far Cry 5 już się rozpoczął, a potrwa do 31 maja do godziny 20:00. W jego ramach można sprawdzać całą zawartość gry (podstawki, bez dodatków).

Jednocześnie Far Cry 5 dostępny jest w promocji

Poza powyższymi informacji istotne są jeszcze dwie kwestie. Osiągnięte postępy zostaną zachowane w przypadku podjęcia decyzji o zakupie. A do tego, aby takowa się pojawiła zachęcać ma spory rabat. Przez kilka dni, do 2 czerwca, Far Cry 5 oferowany jest o aż 75% taniej. Dotyczy to omawianej wersji PC, nie tylko standardowego wydania, ale również bogatszego Gold.

Samej serii Far Cry nie trzeba nikomu przedstawiać. Jeśli chodzi natomiast o Far Cry 5 to przypomnijmy tylko, że premiera tego tytułu miała miejsce w 2018 roku. Średnia ocen sięgnęła 78%. O fabule i rozgrywce możecie dowiedzieć się więcej chociażby z naszej recenzji.

Źródło: Ubisoft Polska

