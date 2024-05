ASUS w trakcie konferencji pod hasłem "Next Level. AI Icredible" pokazał, jak istotnym narzędziem jest dziś AI wkraczające do każdego obszaru życia.

Nowy Vivobook S 15 jest odpowiedzią na rozwój tej technologii i dowodem, że najlepsze podzespoły połączone ze sztuczną inteligencją są przepisem na niezwykłe urządzenie.

Płatna współpraca z marką Asus

Na półkach sklepowych regularnie pojawiają się nowe laptopy, które zwykle prześcigają się w próbie zainteresowania klienta. Hasła pokroju "dysk tysiąc", "mega procesor" nie robią już szczególnego wrażenia. Wraz z rozwojem technologii producenci muszą więc postarać się, aby stworzyć coś, co wyróżnia się na tle konkurencji.

I taki właśnie jest nowy ASUS Vivobook S 15, który jest pierwszym urządzeniem Copilot+ PC z funkcjami Windows AI wspieranymi aplikacjami AI przygotowanymi przez ASUS-a. To laptop, który stanowi ważny kamień milowy – co podkreślał zresztą S.Y. Hsu, współzałożyciel ASUS.

Pojawienie się na rynku ASUS Vivobook S 15 pozwoli zaprezentować Microsoftowi moc narzędzi Copilot in Windows, Recall i Cocreator w pełnej okazałości. To nie tylko odpowiedź na potrzeby indywidualnych użytkowników, ale też dużych i małych organizacji. Nowy model w ofercie ASUS-a jest bowiem skrojony z myślą o każdych potrzebach. Podzespoły z najwyższej półki połączono z wachlarzem możliwości oferowanych przez AI, kompaktowością, którą zapewnia smukła konstrukcja, oraz genialną kompozycją wysokiej jakości ekranu z systemem audio Harman Kardon z Dolby Atmos®.

źródło: materiał partnera

Napędzany przez AI

ASUS Vivobook S 15 to pierwsze urządzenie wykorzystujące narzędzia Windows AI. Aby zapewnić wydajność podczas pracy lokalnie, ale też w chmurze, producent zastosował układ Snapdragon® X Elite i specjalnie opracowany procesor Qualcomm Oryon™. Zestaw oparty o Qualcomm® Hexagon™ NPU jest stworzony do wyjątkowo szybkiego przetwarzania danych na urządzeniu – to zasługa silnika neuronowego o mocy aż 45 TOPS.

Możliwości AI na ASUS Vivobook S 15 można podziwiać w ramach Windows Studio Effects oraz dzięki kamerze ASUS AiSense IR. Ta druga powstała m.in. z myślą o zapewnieniu adaptacyjnego ściemniania ekranu oraz blokowania i odblokowania laptopa w zależności od tego, gdzie akurat spogląda użytkownik. To nie tylko wygoda w czystej postaci, ale też krok w stronę oszczędności energii – wygaszony ekran, kiedy akurat nie patrzysz na komputer, pobiera mniej prądu, a co za tym idzie – wytrzyma jeszcze dłużej na baterii.

W nowym laptopie zaprezentowanym przez ASUS-a znalazła się też aplikacja AI StoryCube, która jest narzędziem pozwalającym zadbać o zasoby cyfrowe zebrane w komputerze. Co to oznacza? Ano tyle, że AI będzie pomagać ci w sortowaniu, edytowaniu, organizacji i eksportowaniu plików w surowym formacie. Dodatkowo ten model sztucznej inteligencji korzysta z Live Captions, czyli funkcji wyświetlania napisów w czasie rzeczywistym. Nie brakuje też możliwości generowania genialnych projektów graficznych na podstawie prostych szkiców. To z kolei zasługa funkcjonalności Cocreator – również opartej na AI.

źródło: materiał partnera

Obraz i audio z najwyższej półki

Pozostając już w dziedzinie tworzenia dzieł przy pomocy AI, nie sposób nie wspomnieć o elemencie, który odpowiada za wyświetlanie grafiki. ASUS wyposażył swojego nowego laptopa Vivobook S 15 w 15,6-calowy ekran ASUS Lumina OLED o stosunku ekranu do obudowy równym 89 proc., który wyświetla obraz o rozdzielczości 3K i jakby tego było mało – ma częstotliwość odświeżania na poziomie aż 120 Hz. To iście mocarny wyświetlacz, który w laptopie nie zawsze jest oczywistością.

Zastosowana przez ASUS-a technologia wyświetlania pozwala odwzorowywać światła i cienie w możliwie naturalnych odcieniach – barwy są żywe i realistyczne. Dla jeszcze większego komfortu i wygody korzystania z nowego Vivobook S 15 producent zadbał o wyjątkowo niski czas reakcji na poziomie 0,2 ms i 100-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3 z certyfikatem VESA DisplayHDR™ True Black 600. Ochronę oczu gwarantuje zaś certyfikat TÜV Rheinland, który potwierdza niskie emitowanie niebieskiego światła. To wyświetlacz, który nie ma sobie równych w swojej półce cenowej.

Wysoką jakość audio zapewnia z kolei system głośników z certyfikatem Harman Kardon, który docenisz nawet podczas służbowych wideokonferencji. ASUS Vivobook S 15 będzie też doskonałym źródłem dźwięku podczas oglądania ulubionych seriali i filmów na popularnych platformach VOD, ale też bez trudu poradzi sobie z wymagającymi grami, w których wrażenia audio są równie ważne co wizualne.



źródło: materiał partnera

Kompaktowy, a mimo tego pełen niezbędnych portów

Zadbanie o to, aby elektronika prezentowała się ładnie, to nie lada wyzwanie, które stoi przed producentami m.in. laptopów. W 2024 r. naturalnie liczą się osiągi, ale też to, czy komputer będzie kompaktowy – czy zmieści się do torby, czy nie będzie wyglądał jak "cegła" pozostawiony w eleganckim biurze i co najważniejsze – czy mimo smukłej konstrukcji będzie mógł pochwalić się najważniejszymi portami i długim czasem pracy na baterii.

Nowy laptop ASUS Vivobook S 15 to prawdziwy potwór, jeśli chodzi o wydajność. Ma świetny ekran o rozdzielczości 3K, a do tego można podłączyć do niego kolejne wyświetlacze 4K.

Gdyby więc przed laptopem idealnym postawić trzy warunki do spełnienia w kontekście jego obudowy: zgrabną konstrukcję, odpowiedni zestaw portów i wydajną baterię – ASUS Vivobook S 15 bez trudu przy każdym z nich może postawić zielony "check". Jak to możliwe?

Przede wszystkim Vivobook S 15 to konstrukcja o niebywale zgrabnej obudowie o grubości tylko 14,7 mm. Mimo metalowej obudowy waży tylko 1,42 kg, a więc nawet nie poczujesz go w plecaku lub torbie. ASUS pokazał, że nowoczesny laptop może być elegancki, minimalistyczny, a mimo to oferować wszystko, czego potrzebuje nawet najbardziej wymagający użytkownik.



źródło: materiał partnera

A czego może oczekiwać? Na pewno uniwersalnych portów wejścia/wyjścia, dzięki którym podłączy do laptopa wszystko, czego potrzebuje do pracy lub rozrywki. W przypadku Vivobook S 15 portów jest całe mnóstwo – wszystkie zgrabnie "ukryte" w metalowej obudowie. Nie brakuje więc łącznie czterech portów USB (dwóch USB4® oraz dwóch USB 3.2 typ-A gen. 1). Dzięki nim szybko naładuje urządzenie, podłączy ekrany 4K, a do tego prześle dane z prędkością do 40 Gb/s.

ASUS Vivobook S 15 ma baterię o pojemności 70 Wh. Oznacza to, że laptop może pracować bez ładowania przez nawet 18 godzin.

Nie brakuje też oczywiście portu HDMI 2.1 i czytnika kart microSD dla tych, którzy np. poszukują wydajnego laptopa do pracy kreatywnej i często przekazują obrazy lub nagrania z kart SD. Dodatkowo jest też gniazdo Audio Combo Jack, natomiast w kontekście łączności bezprzewodowej – tutaj można mówić o niezwykłej wydajności zapewnianej przez Wi-Fi 7 wspieranej przez system Qualcomm FastConnect™ 7800. To technologia, która pozwala przesyłać dane z prędkością nawet 5,8 Gb/s. Pobieranie plików i oglądanie filmów w najwyższej jakości to dla tego laptopa żaden problem.



źródło: materiał partnera

Nic mu nie brakuje

ASUS Vivobook S 15 to maszyna, która odpowiada na potrzeby każdego użytkownika. Nie ma znaczenia, czy poszukujesz wydajnego laptopa do pracy w domu, czy może na co dzień pracujesz z wymagającymi programami graficznymi. Ten wspierany sztuczną inteligencją laptop sprawdzi się w rękach każdego.

Producent zadbał w modelu Vivobook S 15 o pamięć RAM do 32 GB LPDDR5X (8448 MHz) i dysk o dużej pojemności 1 TB (4.0 SSD). Za dużą wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon® X Elite, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o systemie Windows on ARM. To rozwiązanie, które pozwala osiągać wysoką wydajność przy minimalnym nakładzie energii. Właśnie dlatego Vivobook S 15 może pracować nawet 18 godzin na jednym ładowaniu. Na pokładzie nowego ASUS-a Copilot+ PC znajduje się najnowszy Windows 11 Pro.

Płatna współpraca z marką Asus