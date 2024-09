Czy tak wygląda Nintendo Switch 2? Zdjęcia trafiły do sieci

Konsole do gier

Czyżby zbliżał się moment oficjalnej prezentacji Nintendo Switch 2? Oficjalnych informacji o nowej konsoli jest jak na lekarstwo, lecz nie brakuje zakulisowych doniesień. W sieci pojawiły się interesujące zdjęcia.

Gdy brakuje oficjalnych informacji, miłośnicy technologii spoglądają w kierunku zakulisowych doniesień. Tak było w przypadku PS5 Pro – mnogość przecieków słusznie podpowiadała, co planuje Sony. Wygląda na to, że podobnie jest w przypadku Nintendo Switch 2.

Tak wygląda nowe Nintendo Switch?

Użytkownik Reddita udostępnił zdjęcia modelu "switch second generation model stp" wraz z technicznymi szczegółami, co zostało dodatkowo potwierdzone przez Wario64 na Twitterze. Chociaż Nintendo nie potwierdza tych informacji, VGC przytacza źródło bliskie planom firmy, które mówi, że "zdjęcia z Reddita odpowiadają temu, co firma zapowiedziała partnerom".

Zamieszczone zdjęcia pokazują podobieństwo do pierwszej wersji Switcha, jednak z pewnymi zmianami. Konsola jest smuklejsza, ma port USB-C na górze i wzmocnioną podporę na większej części tylnej obudowy.

Nieoficjalna specyfikacja

Dodatkowe informacje dotyczą m.in. 12 GB RAM, wsparcia dla HDMI 2.1 i wewnętrznej pamięci o pojemności 256 GB, co jest znaczną poprawą w porównaniu do oryginalnego Switcha z 4 GB RAM i 32 GB pamięci. Te dane zgadzają się z wcześniejszymi doniesieniami o większym, 8-calowym ekranie w Nintendo Switch 2.

Do tych informacji, jak do wszystkich przecieków, należy podchodzić ze zdrową dawką sceptycyzmu. Oficjalny komunikat Nintendo byłby najlepszym źródłem, ale niestety firma nie komentuje tych doniesień.

Źródło: Dexerto