Qualcomm może przygotować rywala dla Nintendo Switch

Biorąc pod uwagę ponad 80 milionów sprzedanych egzemplarzy, Nintendo Switch bez wątpienia wypada określać mianem dużego sukcesu japońskiego producenta. Coraz głośniej spekuluje się o Nintendo Switch Pro, teraz z kolei w sieci pojawiły się informacje na temat konsoli do gier, którą przygotować miałby Qualcomm (wraz z partnerami).

Redaktorzy Android Police twierdzą, iż widzieli grafiki prezentujące wstępny projekt konsoli, ale nie mogą się nimi podzielić z szerszą publicznością. Gdyby komuś nie wystarczało jedno źródło, o planach Qualcomm co do konsoli słyszał również Mishaal Rahman, redaktor naczelny XDA Developers. Tyle tylko, że Android Police idzie dalej i mówi o wprowadzeniu jej do sprzedaży.

I heard it'll have a 6.65" Full HD+ display, a 6000mAh battery, and support a fan. It apparently doesn't even have a rear camera.



You can see some work for a fan controller in CAF: https://t.co/hfOxIfVzi9