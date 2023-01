Konsole do gier

Zdobycie PlayStation 5 w sklepie powinno teraz pójść dużo łatwiej. Sony puszcza w obieg 30 milionów sztuk.

Niedobory PS5

Pomimo że PlayStation 5 jest konsolą, która ma już przeszło dwa lata (zadebiutowała w listopadzie 2020) to zakupienie jej od samego początku nie było taką łatwą sprawą. Sam pamiętam, że za swoim egzemplarzem jeździłem tu i tam, zanim żonie udało się cudem ustrzelić ją w sklepie internetowym i zamówić do domu kurierem. Konsola o 100 razy szybszym dysku, od swojej poprzedniczki pojawiła się u mnie jakieś 3 miesiące po swojej premierze podczas której, pomimo swojej słabej dostępności wykręciła rewelacyjne wyniki sprzedaży.

W kwietniu 2021 roku ogłaszano, że niedobory spowodowane brakami komponentów do produkcji konsol przeciągną się do końca roku. Następnie wróżono z fusów, że sytuacja ta potrwa do drugiego kwartału 2022. Mamy styczeń 2023 roku i Sony wreszcie ogłasza koniec problemów.

Niedobór PlayStation wreszcie się skończył

Każdy, kto chce PS5, powinien od tego momentu móc dużo łatwiej znaleźć go u sprzedawców detalicznych na całym świecie.

- Jim Ryan, szef PlayStation

Firma ogłosiła, że aktualnie sprzedała 30 milionów konsol, co daje 5 milionów konsol sprzedanych od listopada zeszłego roku. Podczas prezentacji Ryan podziękował fanom PlayStation za cierpliwość.

Źródło: theverge