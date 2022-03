Nissan LEAF – obok wszystkich modeli Tesli, Volkswagena ID.3 czy Renault Zoe – pozostaje jednym z najchętniej kupowanych samochodów elektrycznych. Na rok 2022 Japończycy przygotowali jego odświeżoną wersję.

Nissan LEAF (2022) – tak wygląda samochód elektryczny po liftingu

Nowy wygląd i kilka ciekawych rozwiązań technologicznych – właśnie to ma do zaoferowania Nissan LEAF na rok 2022. Odświeżona stylistyka jeszcze bardziej podkreśla dynamikę i elegancję, a obręcze kół oraz oba krańce samochodu zdobi nowe logo marki. Osoby zainteresowane kupnem zainteresować mogą również nowe kolory nadwozia (w tym niebieski Universal i niebieski Magnetic) oraz opcjonalne obręcze kół ze stopu metali lekkich.

Na dobry początek obejrzyjmy sobie ten odświeżony samochód z każdej strony:



Tak wygląda z przodu…



…tak z tyłu…



…a tak z boku.



A to wspomniane nowe logo – z tyłu.

Nie tylko wygląd. Jak jeszcze zmienił się LEAF?

Producent zdecydował się na dodanie wspomagającego systemu ProPILOT do większej liczby wersji. Rozwiązanie to jest w stanie nawet samodzielnie zatrzymać pojazd i wznowić jazdę, gdy będzie to bezpieczne. Potrafi też utrzymywać stałą odległość od auta z przodu. Technologia e-Pedal z kolei umożliwia przyspieszanie i hamowanie za pomocą jednego pedału.

Kontakt ze światem i dostęp do nieograniczonych źródeł rozrywki zapewnia natomiast system NissanConnect. Obsługuje on między innymi Android Auto i Apple CarPlay. A skoro już mowa o wnętrzu, to zajrzyjmy do niego…

I zbliżenie na kierownicę:

„Nissan LEAF zawsze był modelem, za którego sprawą zaawansowana technologia i emocje związane z jazdą samochodem elektrycznym stawały się dostępne dla każdego. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie ponad 577 tysięcy klientów na całym świecie. LEAF został zaprojektowany z myślą o potrzebach rodzin tak, aby oferować płynną łączność i wydajny zespół napędowy” – skomentował Arnaud Charpentier, wiceprezes ds. strategii produktowej i cen Nissana w regionie AMIEO.

Ile kosztuje nowy Nissan LEAF (2022)? Cena od 125 900 zł

Nowy Nissan LEAF trafi do polskich salonów już w kwietniu. Będzie dostępny w dwóch wariantach silnikowych (39 kWh / 150 KM oraz 59 kWh / 217 KM) i czterech wersjach wyposażeniowych:

Visia (system e-Pedal, inteligenty kluczyk, automatyczna klimatyzacja…)

(system e-Pedal, inteligenty kluczyk, automatyczna klimatyzacja…) Acenta (Visia + inteligentny tempomat, felgi ze stopu metali lekkich, system audio z 8-calowym ekranem, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, kamera cofania…)

(Visia + inteligentny tempomat, felgi ze stopu metali lekkich, system audio z 8-calowym ekranem, podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, kamera cofania…) N-Connecta (Acenta + system NissanConnect, kamery 360 stopni, czujniki parkowania, przyciemniane szyby, pompa ciepła, system ProPILOT…)

(Acenta + system NissanConnect, kamery 360 stopni, czujniki parkowania, przyciemniane szyby, pompa ciepła, system ProPILOT…) Tekna (N-Connecta + inteligentne reflektory Full LED, system ProPILOT Park, głośniki Bose, inteligentne lusterko wsteczne, elektryczny hamulec parkingowy…).

Cennik (bez uwzględnienia dopłat) przedstawia się następująco:

Visia / 39 kWh – 125 900 zł

Acenta / 39 kWh – 129 900 zł

N-Connecta / 39 kWh – 139 900 zł

Acenta / 59 kWh – 157 900 zł

N-Connecta / 59 kWh – 168 900 zł

Tekna / 59 kWh – 178 900 zł

Dostępna będzie również oferta Nissan Abonament, w ramach której nowy LEAF będzie kosztować od 599 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców oraz od 737 zł brutto miesięcznie dla klientów indywidualnych.

Źródło: Nissan, informacja własna