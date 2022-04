Najwydajniejsze chłodzenia procesorów zwykle są też największymi konstrukcjami. W przypadku najnowszego modelu Noctua sytuacja wygląda inaczej – NH-D12L to wydajny i niewysoki cooler CPU.

Noctua NH-D12L zalicza się do dwuwieżowych konstrukcji – można powiedzieć, że to pomniejszona wersja modeli NH-D14 i NH-D15, czyli jednych z najlepszych coolerów dostępnych na rynku.

Noctua NH-D12L – wydajny i niewysoki cooler CPU

Noctua NH-D12L pod względem budowy przypomina większe modele NH-D14 i NH-D15. Producent zastosował dwa aluminiowe radiatory, które połączono za pomocą pięciu niklowanych ciepłowodów. Asymetryczna konstrukcja zapewnia kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM.

Między wieżami zainstalowano 120-milimetrowy wentylator Noctua NF-A12x25 – to specjalny, niższy model, który zajmuje mniej miejsca, a przy tym oferuje parametry porównywalne do standardowych modeli. Warto dodać, że istnieje tutaj opcja dołożenia drugiego wentylatora (trzeba go jednak dokupić we własnym zakresie).

Noctua NH-D12L ma zaledwie 145 mm wysokości, więc mieści się do węższych obudów. Co ważne, cooler oferuje przy tym bardzo dobrą wydajność – konstrukcja ma zapewniać niższe temperatury niż Noctua NH-U12S, a nawet zbliżać się do cenionego modelu Noctua NH-U12A.

Warto również wspomnieć o zgodności z najnowszymi podstawkami Intel i AMD (lista kompatybilności obejmuje także gniazdo AMD AM5 pod nowe procesory Ryzen 7000). Oczywiście wykorzystano tutaj dopracowany system montażowy Noctua SecuFirm2.

Specyfikacja coolera Noctua NH-D12L

radiator: 2x wieżowy (aluminiowy)

ciepłowody: 5x 6 mm (niklowane)

wentylator: Noctua NF-A12x25

obroty wentylatora: 450 - 2000 RPM

wydajność wentylatora: 102,1 m³/h

generowany hałas: 22,6 dBA

kompatybilność: Intel LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA2011, LGA2066 AMD AM5, AM4

wymiary: 125 x 113 x 145 mm

waga: 890 g

Ile kosztuje chłodzenie Noctua NH-D12L?

Model Noctua NH-D12L nie należy do najtańszych propozycji - cooler został wyceniony na 90 euro, więc u nas powinien kosztować około 420 – 450 złotych. Sam wentylator Noctua NF-A12x25 to koszt 30 euro (czyli 140 – 150 złotych). Warto jednak zaznaczyć, że producent udziela na swój sprzęt 6-letniej gwarancji.

Źródło: Noctua