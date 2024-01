Firma Apple opublikowała nową reklamę promującą najnowszą wersję systemu iOS i oferowaną w jego ramach funkcję Check In. Jak działa i dla kogo będzie najbardziej przydatna?

Stres związany z byciem rodzicem bywa ogromny. Nowa reklama przygotowana przez Apple bezsprzecznie właśnie na takich emocjach bazuje. Zatroskany ojciec żegna córkę wyjeżdżającą z domu (co gorsza, najwyraźniej świeżo po odebraniu przez nią prawa jazdy) i zaczyna wpatrywać się w telefon wyczekując powiadomienia o szczęśliwym dotarciu do celu. Młodzi często zapominają takowe wysłać, ale może pojawić się automatycznie, dzięki wspomnianej funkcji Check In (Daj znać w polskim menu), która zadebiutowała w nowej wersji iOS.

Funkcja Daj znać na iPhonie. Co robi?

"Funkcja Daj znać pozwala automatycznie powiadomić drugą osobę o dotarciu Twojego iPhone’a na miejsce. Możesz wybrać, jakie szczegóły zostaną udostępnione tej osobie, gdy nie zakończysz sesji Daj znać. Analogicznie, jeśli druga osoba wyśle Ci sesję Daj znać, ale jej iPhone nie dotrze na miejsce zgodnie z oczekiwaniami, zostaną Ci udostępnione między innymi takie informacje, jak jej położenie, poziom naładowania baterii i siła sygnału komórkowego" - tłumaczy firma Apple na swojej stronie internetowej.

Do skorzystania z funkcji Daj znać potrzeba systemu iOS 17 zainstalowanego na obydwu urządzeniach - nadawcy oraz odbiorcy.

iOS 17. Jakie telefony?

Premiera systemu iOS 17 miała miejsce wraz z debiutem najnowszych smartfonów firmy Apple, czyli modeli iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Swoim zwyczajem Apple nie zapomniało jednak o posiadaczach wcześniejszych smartfonów, kompatybilność sięga kilku lat wstecz. Poniżej przypominamy pełne zestawienie telefonów, na jakie trafił iOS 17.