Karta płatnicza zaprojektowana specjalnie dla graczy. Alior Bank ma ją w ofercie

Ciekawostki Alior Bank stworzył wyjątkową kartę płatniczą dla graczy z dnia 08-05-2020

Alior Bank uśmiecha się do świata e-sportu. Jeśli przywiązujecie wagę do wyglądu wydawanej przez bank karty płatniczej to możecie być zainteresowani. Jeśli gracie w League of Legends to tym bardziej.