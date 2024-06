Platforma YouTube wprowadza szereg nowych funkcji przeznaczonych dla abonentów usługi Premium, które mają na celu usprawnienie obsługi serwisu. Zapowiedziano też nowe abonamenty.

YouTube Premium to płatna subskrypcja oferowana przez YouTube, która umożliwia oglądanie filmów bez reklam, pobieranie treści do oglądania offline oraz dostęp do YouTube Music Premium. Dodatkowo subskrybenci mają możliwość odtwarzania filmów w tle na urządzeniach mobilnych oraz dostęp do ekskluzywnych treści.

Cena YouTube Premium nie należy do najniższych, jednak ostatnio zapowiedziano nowe funkcje, które mają przekonać użytkowników do wykupienia abonamentu.

Nowe funkcje na YouTube Premium

Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy między innymi inteligentne pobieranie oraz wsparcie dla trybu obrazu w obrazie (PiP) dla krótkich filmów, znanych jako Shorts. Nowe funkcje mają na celu ułatwienie przeglądania treści podczas korzystania z innych aplikacji.

Ułatwienia w nawigacji i eksperymentalne funkcje

Dodatkowo, YouTube zapowiada szersze wprowadzenie funkcji "Jump Ahead", która poprawia nawigację po filmach, wyróżniając i umożliwiając szybkie przeskakiwanie do najciekawszych fragmentów, wykorzystując do tego celu algorytmy oparte na danych odsłon i uczeniu maszynowym.

Jak informuje serwis Tech Crunch, nowość ta jak na razie jest dostępna tylko dla użytkowników Androida w USA, a wkrótce ma pojawić się również na systemie iOS. Sprawdziliśmy i jeszcze nie można z niej korzystać w Polsce. Pytanie, czy na pewno jest to funkcja, która będzie przydatna dla użytkowników.

Nowe funkcje oparte o AI

YouTube eksperymentuje także z funkcjami bazującymi na sztucznej inteligencji. Ciekawostką może być asystent AI, który umożliwia zadawanie pytań dotyczących oglądanych treści.

Czy nowości przekonają użytkowników do wykupienia płatnej usługi? Wszystko zależy od preferencji i ewentualnych płatności. W planach jest wprowadzenie nowych abonamentów, jednak jeszcze nie ujawniono na ten temat żadnych konkretów.

Dajcie znać, czy nowe funkcje przekonają was do wykupienia usługi Premium.