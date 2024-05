Rok temu w Cupertino, a dziś w Londynie. Tym razem na żywo oglądać będziemy prezentację nowych produktów Apple. Firma ma pokazać cztery nowe modele - dwa iPady Air i dwa iPady Pro. Czy przewidywania się sprawdzą?

Prezentacja nowych iPadów – Apple Let loose

Dziś, o godzinie 16:00 czasu obowiązującego w Polsce rozpocznie się prezentacja produktowa firmy Apple, podczas której zadebiutować mają cztery nowe modele iPadów – dwa serii Air i dwa serii Pro. Zostaliśmy zaproszeni na to wydarzenie, więc zaserwujemy Wam informacje z pierwszej ręki.

Wydarzenie odbędzie się w Battersea, czyli w południowozachodniej dzielnicy Londynu, w której znajduje się słynny Battersea Park i niedziałająca już elektrownia Battersea Power Station - największa budowla z cegły w Europie.

Co Apple pokaże podczas konferencji Let Loose?

Jak wspomniałem wyżej, analitycy przewidują, że podczas konferencji, która rozpocznie się niebawem Apple zaprezentować ma cztery nowe modele iPadów oraz kompatybilne z nimi klawiatury Magic Keyboard i zupełnie nowy rysik Apple Pencil.

iPad Pro

Nowe iPady Pro mają być pierwszymi tabletami firmy Apple, które wyposażone będą w wyświetlacze typu OLED. Zapewnią one lepszą jakość obrazu oraz dłuższą żywotność baterii w porównaniu do poprzedniej generacji tych urządzeń. Nadal dostępna będzie funkcja ProMotion, czyli adaptacyjne odświeżanie ekranu. Tablety dostępne mają być w dwóch rozmiarach – 11,1 oraz 12,9 cala.

Zmiany dotyczyć mają też obudowy. Urządzenia będą cieńsze od swoich poprzedników. Węższe mają być także ramki wokół ekranu. Co więcej, kamera ma zostać przeniesiona na dłuższy bok, więc dużo łatwiej można będzie na przykład prowadzić rozmowy wideo, gdy tablet używany będzie z klawiaturą.

Analitycy nie są pewni co do tego, jaki procesor znajdzie się na pokładzie nowych iPadów Pro. Jedni twierdzą, że może to być układ Apple Silicon M4, który będzie w stanie wykorzystywać zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, a inni, że firma postawi na czip M3, który montowany jest w MacBookach Air oraz Pro. Moim zdaniem, drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, a M4 i funkcje AI zarezerwowane są dla kolejnych generacji tabletów.

iPad Air

Mówi się, że po raz pierwszy wprowadzone zostaną dwa modele iPada Air - bezpośredni następca obecnej wersji w rozmiarze 10,9 cala oraz zupełnie nowy, większy iPad Air z wyświetlaczem, którego przekątna ma mieć 12,9 cala. Oba wyposażone będą w matryce typu LCD.

Nowe modele wyglądać mają tak samo jak iPad Air 4. generacji. Różnicą ma być przeniesienie przedniej kamery na dłuższy bok oraz zmiana kształtu wyspy na tylne aparaty na „pigułkę”, jak na przykład w iPhone X. W przypadku nowych iPadów Air, firma zastosować ma czipy Apple Silicon M2.

Akcesoria

Mówi się też o akcesoriach, które kompatybilne będą ze wszystkimi nowymi modelami. Pojawić ma się nowy rysik, którego nazwa to Apple Pencil 3 albo Apple Pencil Pro. Nowością ma być możliwość korzystania z gestu ściśnięcia, który uruchamiać będzie ustalone funkcje i haptyczna informacja zwrotna.

Apple zaprezentować ma też przebudowaną klawiaturę Magic Keyboard, której rama wykonana jest z aluminium, a nie z poliuretanu (jak w obecnym modelu). Zewnętrzna cześć nadal pokryta będzie silikonem. Kolejną zmianą ma być większy gładzik, którego rozmiar zbliżony będzie to tego z komputerów MacBook.

Jak oglądać prezentację nowych iPadów?

Sposobów na obejrzenie prezentacji Let loose jest kilka. Po pierwsze można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Apple, a więc na wszystkich urządzeniach, które obsługują najbardziej popularne przeglądarki, na przykład Safari, Chrome czy Firefox.

Po drugie, relacja dostępna będzie na żywo w serwisie YouTube, co jest chyba najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem.

Po trzecie, wykorzystać można aplikację Apple TV, która dostępna jest na urządzeniach Apple – na iPhone’ach, iPadach, komputerach Mac, przystawce Apple TV i niektórych telewizorach z funkcją smart.

Zapraszamy także do śledzenia naszego serwisu. To tutaj znajdziecie aktualne informacje na temat tego, co będzie się działo podczas konferencji Let loose.