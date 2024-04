Dziś popołudniu Apple ogłosiło, że 7 maja, czyli dokładnie za dwa tygodnie, odbędzie się kolejna prezentacja produktowa tej firmy. Jej tytuł to „Let loose”. Wszystko wskazuje na to, że tym razem bohaterami wydarzenia będą iPady, czyli tablety marki Apple.

„Let loose” - kolejna konferencja Apple

Przypomnijmy, że w poprzednim roku nie został zaprezentowany żaden nowy model iPada. To pierwszy taki przypadek od 2010 roku, kiedy to tablety marki Apple zadebiutowały na rynku pod okiem Steve’a Jobsa. Nie wiadomo co było przyczyną takiego stanu rzeczy, ale wszystko wskazuje na to, że teraz firma chce nadrobić stracony czas.

rozwiń

Wspomniana we wstępie konferencja „Let loose” rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu obecnie obowiązującego w Polsce. Oglądać ją będzie można między innymi na stronie Apple.com oraz w serwisie YouTube na kanale Apple.

Co Apple zaprezentuje na konferencji „Let loose”?

O tym, że będziemy świadkami prezentacji kolejnych generacji iPadów świadczy chociażby logo wydarzenia. Przedstawia ono dłoń z rysikiem Apple Pencil, która tworzy kolorową wariację na temat logo firmy Apple. Według dotychczasowych doniesień należy spodziewać się modeli serii Air oraz Pro, ale nie wykluczone, że pojawią się także podstawowe modele.

Poza tabletami zapewne zobaczymy także nowe akcesoria. Od dłuższego czasu mówi się między innymi o wspomnianym już rysiku Apple Pencil oraz klawiaturze Magic Keyboard.

Przejdźmy jednak do konkretów. Dwa nowe iPady serii Pro mają być wyposażone w układ Apple Silicon M3 - ten sam, który znalazł się między innymi na pokładzie najnowszego MacBooka Air.

Poza tym, tablety te wyróżniać mają się także wyświetlaczami typu OLED z opcją matowego wykończenia do wyboru oraz zmianami konstrukcyjnymi. Mówi się między innymi o cieńszej obudowie, węższych ramkach wokół ekranu oraz kamerze zorientowanej pionowo, czyli umieszczonej na dłuższym boku. Możliwe jest także wykorzystanie bezprzewodowego ładowania MagSafe.

W przypadku iPadów Pro po raz pierwszy pojawi się wyśwetlacz OLED, ale Apple szykuje podobno także niespodziankę dotyczącą tabletów serii Air. Poza dostępnym obecnie modelami z wyświetlaczem, którego przekątna ma 10,9 cala długości, ma pojawić się model Air z 12,9-calowym ekranem mini-LED. Sercem nowych Airów będzie układ Apple Silicon M2. W tym przypadku kamera także ma zostać zorientowana pionowo.

Na koniec kilka słów o akcesoriach. Nowa klawiatura Magic Keyboard dla iPadów serii Pro ma wyróżniać się aluminiową obudową, większym gładzikiem oraz kilkoma innymi poprawkami konstrukcyjnymi w porównaniu do obecnie dostępnych modeli.

W rysiku Apple Pencil wykorzystany zostanie nowy gest „ściśnięcia”, który w przyszłości wykorzystany będzie w systemie visionOS. Oznacza to, że rysik współpracować będzie z okularami Vision Pro.