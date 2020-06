Większość z Was pewnie nie może się doczekać premiery procesorów Ryzen 4000 „Zen 3”. Nim to jednak nastąpi, AMD ma zamiar wydać ulepszone modele Ryzen 3000 „Zen 2” - do zapowiedzi pozostało jeszcze trochę czasu, ale jeden z francuskich sklepów już rozpoczął ich przedsprzedaż.

AMD planuje ulepszone procesory Ryzen 3000 XT

Żeby być szczegółowym, warto podkreślić, że producent jeszcze nie ujawnił planów dotyczących wydania ulepszonych procesorów. W sieci pojawiają się przecieki, które sugerują, że na rynku mogą pojawić się przyspieszone modele Ryzen 3000.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900XT* 12/24 4,1/4,8 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W ? Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800XT* 8/16 4,2/4,7 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W ? Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600XT* 6/12 4,0/4,7 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W ? Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 3400G 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon RX Vega 11 65 W $149 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3200G 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99 *nieoficjalna specyfikacja

W planach podobno są trzy nowe modele z dopiskiem XT: Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 9 3900XT, które mają oferować podobną specyfikację do wersji X. Główna różnica to wyższe taktowanie, dzięki czemu nowe Ryzeny będą oferować ciut lepsze osiągi (aczkolwiek pierwsze przecieki o wydajnościach nie wskazują na znaczącą różnicę).

Kiedy premiera procesorów AMD Ryzen 3000 XT?

Według niepotwierdzonych informacji, producent planuje zapowiedzieć nowe modele 16 czerwca. Zainteresowani zakupem będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, bo sprzedaż procesorów ma ruszyć dopiero 7 lipca (dokładnie rok po premierze zwykłych modeli Ryzen 3000).

Jeden z francuskich sklepów opublikował oferty przedsprzedaży procesorów i potwierdził przecieki dotyczące specyfikacji jednostek.

Ile będą kosztować przyspieszone modele? Wszystko na to wskazuje, że wersje XT będą droższe od zwykłych X (nie polecamy sugerować się wartościami ze sklepu, bo są one mocno zawyżone względem innych sklepów). Dobrym tropem mogą być redaktorzy serwisu VideoCardz, którzy dotarli do informacji, jakoby model Ryzen 5 3600 XT miał być droższy o 27 dolarów względem modelu Ryzen 5 3600X.

Czekamy więc na oficjalną zapowiedź, potwierdzenie przecieków, ceny i oczywiście testy wydajności.

Źródło: VideoCardz, Materiel

Więcej newsów o procesorach: