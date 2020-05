Jesteśmy po premierze procesorów Intel Core 10. generacji, a w sieci nie brakuje testów nowych układów. Spore zainteresowanie mogą wzbudzić tanie i dobre modele Core i5-10400 i 10400F. Jak się okazuje, układy są dostępne w dwóch rewizjach – lepszej i gorszej.

Procesory Intel Core i5-10400 i 10400F powinny skusić klientów

Modele Core i5-10400 i Core i5-10400F oferują podobną specyfikacją - to średni segment nowej generacji Comet Lake-S. W obydwóch przypadkach udostępniono 6 rdzeni/12 wątków o taktowaniu 2,9 GHz (do 4,3 GHz w trybie Turbo Boost 2.0). Jest też dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-2666 i 12 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu. Różnica sprowadza się do zintegrowanej grafiki – zwykły 10400 ma układ UHD Graphics 630, a wersja 10400F została pozbawiona iGPU.

Model Intel Core i5-9400F Intel Core i5-9400 Intel Core i5-10400F Intel Core i5-10400 Generacja Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 6/6 6/6 6/12 6/12 Taktowanie 2,9 GHz 2,9 GHz 2,9 GHz 2,9 GHz Taktowanie Boost 4,1 GHz 4,1 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz Pamięć L2 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB Pamięć L3 9 MB 9 MB 12 MB 12 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) Układ graficzny - UHD 630

(350 - 1050 MHz) - UHD 630

(350 - 1100 MHz) Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE NIE TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Cena 800 zł 900 zł 850 zł 1000 zł

Procesory Core i5-10400 i Core i5-10400F stanowią konkurencję dla modeli Ryzen 5 3600 i 3600X. I to całkiem niezłą konkurencję! Niezależne testy pokazują, że oferują one podobną wydajność w programach, ale wyróżniają się przewagą w grach. Wiele na to wskazuje, że tanie „i-piątki” znajdą swoich zwolenników (szczególnie wersja 10400F, która jest dostępna w niższej cenie).

W sprzedaży są dwie rewizje procesorów. Który trafisz? To już loteria

Nie każdy jednak wie, że modele Core i5-10400 i 10400F występują w dwóch rewizjach. Stepping Q0 bazuje na 10-rdzeniowym jądrze i ma lutowany odpromiennik ciepła (tak jak np. modele z odblokowanym mnożnikiem), a stepping G1 bazuje na 6-rdzeniowym jądrze i ma odpromiennik ciepła połączony za pomocą pasty termoprzewodzącej.

Czy różnica w budowie ma znaczenie? Wersja z lutowanym odpromiennikiem ciepła powinna cechować się lepszymi właściwościami odprowadzania ciepła, więc teoretycznie powinna osiągać niższe temperatury. Przy standardowych ustawieniach nie będzie miało to dużego znaczenia. Sytuacja może się zmienić, gdy zdecydujemy się na nieoficjalne OC (np. za pomocą funkcji BFB na płytach głównych ASRock).

Model Odpromiennik ciepła Stepping Spec Code Core i5-10400 lutowany Q0 SRH78 Core i5-10400 pasta G1 SRH3C Core i5-10400F lutowany Q0 SRH79 Core i5-10400F pasta G1 SRH3D

Obydwa steppingi są dostępne w sprzedaży, ale producent nie rozróżnia je w oznaczeniach handlowych (można je rozróżnić po oznaczeniu Spec Code, które znajduje się na opakowaniu). Przy zamówieniach „na odległość” trudno będzie rozpoznać, z którym steppingiem mamy do czynienia. Jedyna możliwość to dopytać sprzedawcy (co powinno być łatwiejsze np. przy zakupie w oddziale sklepu).

Źródło: Intel, Twitter @ momomo_us

Zobacz więcej newsów o procesorach: