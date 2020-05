Procesory AMD Ryzen 4000 zbliżają się coraz większymi krokami. Ba! Podobno już trwają testy takich układów. Wiemy jednak, że producent pracuje też nad kolejną generacją układów – modelami Ryzen 5000.

AMD pracuje nad procesorami Ryzen 5000

Co prawda AMD jak na razie milczy na temat kolejnych generacji procesorów (znamy jedynie szczegóły dotyczące wdrażania kolejnych mikroarchitektur), ale ciekawe informacje o planach producenta opublikował na Twitterze użytkownik MebiuW (są one uzupełnieniem wcześniejszych przecieków).



Fragment slajdu, który ma przedstawiać plany wydawnicze procesorów AMD

Po modelach Ryzen 4000 „Vermeer” producent wyda układy Ryzen 5000 „Warhol”. Nie będą to jednak całkowicie nowe jednostki - nadal będziemy mieli do czynienia z mikroarchitekturą Zen 3 i 7-nanometrową litografią. (można więc mówić co najwyżej o odświeżeniu konstrukcji).

Premiery układów spodziewamy się w 2021 roku, więc po deklaracjach utrzymywania platformy AM4. Czyżby więc Ryzen „Warhol” był odpowiednikiem Ryzen „Vermeer” pod nową platformę (np. AM5)? Jeszcze za wcześnie, by to potwierdzić, ale takiego scenariusza nie wykluczamy.

AMD ma w planach również modele Ryzen 6000

Matisse 2/7

Vermeer 3/7

Warhol 3/7

Raphael 4/5 — MebiuW (@MebiuW) May 28, 2020

Oczywiście na tym plany producenta się nie kończą Jeżeli oczekujecie czegoś nowszego, będziecie musieli poczekać do kolejnej generacji - w planach są też modele Ryzen 6000 „Raphael”, które wprowadzą mikroarchitekturę Zen 4 i 5-nanometrowy proces technologiczny. Premiera? Najwcześniej w 2022 roku.

Źródło: VideoCardz, Twitter @ MebiuW

