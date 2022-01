W sieci pojawiły się nowe zdjęcia prototypu Tesli Cybertruck. Choć to nadal wielka bryła z ostrymi krawędziami, to pojawiło się również kilka zmian względem pierwszych wersji. Najbardziej szokujący jest jednak brak klamek - czy tak będzie w modelu produkcyjnym?

Tesla Cybertruck - nowe zdjęcia czołgu Muska wyciekły do sieci

Nowy prototyp coraz bardziej zbliża się do realnej wersji produkcyjnej. W porównaniu do modelu, który zobaczyliśmy podczas premiery w 2019 roku zmieniło się niewiele, choć z drugiej strony pewne zmiany znacznie wpłynęły na sylwetkę Cybertrucka.

Ostatnie zdjęcia opublikowane w serwisie Cybertruck Owners Club przede wszystkim potwierdzają, jak masywną konstrukcją jest nowa Tesla.

Koła są naprawdę ogromne - Tesla Cybertruck będzie robić wrażenie na drodze

Pierwszą zauważalną zmianą względem wcześniejszych prototypów są koła. Ich rozmiar najprawdopodobniej wynosi 35”, a więc tyle co w przypadku wyprawowych terenówek przygotowanych z myślą o wyjazdach off-road.

Felgi w ostatnim prototypie wyglądają zupełnie inaczej od tych, które posiadał Cybertruck podczas grudniowych testów na torze we Fremont.

Aluminiowe obręcze wyglądają identycznie jak te z Tesli Model 3, a na opublikowanych zdjęciach zabrakło osłon - kołpaków, które mają zakrywać felgi w całości:

Kołpaki, które mają zasłaniać aluminiowe felgi w Cybertrucku

Zmian w Tesli Cybertruck doczekała się również… wycieraczka

Całokształt psują niestety lusterka, które wyglądają, jakby były przełożone z samochodu dostawczego. Tesla zamierza jednak umożliwić błyskawiczną wymianę klasycznych lusterek na elektryczne, jeśli tylko zostaną one w pełni zalegalizowane na wszystkich rynkach.

Im dłużej na nią patrzę, tym bardziej mi się podoba. Macie podobnie?

Poza tym - na przedniej szybie znalazła się wycieraczka, która jeszcze jakiś czas temu bardzo irytowała Elona Muska. I choć aktualna wersja wygląda o niebo lepiej od poprzedniej, to nadal nie do końca pasuje ona do samochodu przyszłości.

Pozostając z przodu samochodu - ten również uległ drobnym zmianom. Nachylenie przedniego zderzaka zostało zminimalizowane, natomiast krawędzie nie są już takie ostre.

Wszystko to za sprawą przepisów bezpieczeństwa, na podstawie których dopuszczenie do ruchu Tesli Cybertruck w koncepcyjnej formie byłoby niemożliwe.

Ale i tak największym zaskoczeniem jest brak klamek

Klamki ukryte w drzwiach do tej pory były standardem w Tesli. Jak wynika jednak z ostatnich zdjęć… Cybertruck został całkowicie ich pozbawiony.

Na drzwiach nie widać żadnego elementu, który może sugerować obecność elementu do ich otwierania. To dość dziwne, szczególnie że cały pojazd wygląda jakby był gotowy do jazdy. Czy to oznacza, że Musk zaprezentuje zupełnie nowy sposób otwierania drzwi?

Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba Tesla Cybertruck w najnowszym wydaniu.

Źródło: electrek.co. Grafiki pochodzą z: cybertruckownersclub.com