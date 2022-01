Faceliftingu wreszcie doczekała się Tesla Model X. Na temat jej nowego wyglądu słyszeliśmy już w zeszłym roku, ale wygląda na to, że samochód w końcu pojawił się w ruchu i możemy podziwiać w pełnej krasie to, co się zmieniło - czyli… samą kierownicę?

Nowa Tesla Model X (2022) zaobserwowana pod serwisem w Norwegii

Norwegia to kraj elektryków - o tym wiedzą doskonale wszyscy zainteresowani elektromobilnością. W 2021 roku samochody napędzane energią elektryczną stanowiły tam niemal 70% rynku. Dużo, co?

Trudno zatem się dziwić, że to właśnie w Norwegii udało się “złapać” pierwszy jeżdżący egzemplarz Tesli Model X po faceliftingu.

Jeden z użytkowników Twittera (@Pancakes4lyf) trafił na zaparkowany pod centrum serwisowym Tesli odświeżony Model X. Co się zmieniło w wyglądzie? Ano w tym problem, że… niewiele - poza matrycowymi reflektorami i nowymi silnikami, to nic.

Tesla Model X po liftingu została wyposażona w nowe reflektory, silniki oraz porty ładowania CCS2. Bateria najprawdopodobniej nie uległa zmianie.

Największą zmianą w Tesli Model X (2022) jest... kierownica

Najbardziej zauważalna zmiana dotyczy wnętrza samochodu. Duży, umieszczony pionowo ekran do sterowania został zastąpiony jego szerokim odpowiednikiem (który najprawdopodobniej jest ruchomy).

To, co rzuca się nieco bardziej w oczy to z kolei kierownica, która nie jest już okrągła, a przypomina wolant z samolotu. Być może decydując się na to niezbyt wygodne (dla kierowcy) rozwiązanie, Elon Musk chce zasugerować, że wkrótce kierownicy nie trzeba będzie używać.

Z numeru VIN, który również został sfotografowany wynika, że nowa Tesla Model X została wyprodukowana we Fremont. Trzymamy jednak kciuki, żeby jej produkcja była możliwa również w Berlinie.

Kiedy odświeżony SUV Muska trafi do konfiguratorów? Być może w najbliższym czasie, a odkrycie internauty może wskazywać, że Tesla szykuje się do prezentacji nowego modelu.

Dajcie znać w komentarzach, czy według Was Model X po liftingu ma szansę trafić do klientów jeszcze w 2022 roku, czy zaliczy opóźnienie podobnie jak Cybertruck.

Źródło: twitter.com