OpenAI, przedsiębiorstwo odpowiedzialne za stworzenie ChatGPT uruchamia program “Bug Bounty”. Chodzi o wyszukiwanie błędów w oprogramowaniu, za których zgłoszenie firma może zapłacić nawet 20 tys. dolarów amerykańskich.

“Zachęcamy do poszukiwania i zgłaszania naszych słabych punktów, błędów i luk w zabezpieczeniach, które odkryjesz w naszych systemach. Dzieląc się swoimi odkryciami, możesz odegrać kluczową rolę w sprawieniu, że nasza technologia będzie bezpieczniejsza dla wszystkich” – czytamy w komunikacie na blogu OpenAI. Program “Bug bounty” to w istocie możliwość zarobienia na wykryciu błędów w ChatGPT.

Nagroda za znalezienie błędów w ChatGPT

Przypominamy, że ChatGPT to narzędzie oparte o sztuczną inteligencję, które szybko zdobyło ogromną popularność m.in. z uwagi na usprawnienie wielu zadań oraz szczegółowe odpowiedzi na różnorodne tematy. W ostatnim czasie twórcy przygotowali nowy model GPT-4, który w porównaniu z poprzednikiem jest jeszcze dokładniejszy.

Teraz OpenAI ogłasza program “Bug bounty”, który pozwala zarobić od 200 do 20 tys. dolarów. Jak to zrobić? Warunek jest jeden. Wystarczy wszelkie znalezione luki zgłosić zespołowi OpenAI. Najniższy próg nagród jest przeznaczony do znalezisk o “niskiej szkodliwości”. Najwyższa kwota natomiast trafi do osób, którym uda się zidentyfikować “wyjątkowe odkrycia”.

Warto jednak mieć na uwadze, że nagroda nie trafi do osób, które będą preparować błędy w ChatGPT. Firmie chodzi o tzw. jailbreaki, czyli np. przekonywanie bota do wyświetlania treści, które nie powinny się wyświetlić. Nagrody nie otrzymają również śmiałkowie, którzy postanowią prowadzić ataki DDoS przeciwko oprogramowaniu.

OpenAI nie mówi o powodach, dla których uruchomiono “Bug bounty”, jednak mogą one mieć związek z ostatnimi kontrowersjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Na temat jej przyszłości wypowiadał się m.in. Elon Musk, który razem ze Stevem Wozniakiem apelował o wstrzymanie się z dalszym rozwojem, aby w najbliższych miesiącach poddać ją regulacjom prawnym.