Tak GG zachęca cię do powrotu. Komunikator zyskuje nową funkcję

Nowa funkcjonalność komunikatora GG (Gadu-Gadu) spodoba się tym, którzy szukają w sieci nowych znajomości. Tagi zainteresowań to opcja, która pozwoli użytkownikom “znaleźć bratnie dusze”.

Jeszcze w sierpniu br. obchodziliśmy kolejne urodziny popularnego komunikatora GG. W tym roku Gadu-Gadu może się pochwalić, że ma już 23 lata na karku. Polacy nadal chętnie wybierają GG do komunikowania się znajomymi i jak czytamy w artykule prasowym komunikatora, społeczność GG stanowią dziś głównie młodzi internauci. 36,9 proc. użytkowników aplikacji to osoby w wieku do 25 lat.

Dodatkowo warto podkreślić, że niemal 63 proc. wszystkich logowań do komunikatora pochodzi z wersji mobilnej GG, czyli na smartfony. Znacznie mniej ludzi korzysta z desktopowej wersji aplikacji – tych osób jest niewiele ponad 31 proc. ogółu użytkowników GG.

Aby więc zapewnić ciągły rozwój aplikacji, właściciel komunikatora nie przestaje wprowadzać nowych funkcjonalności. Jeszcze niedawno mieliśmy okazję usłyszeć o chatbocie opartym o AI i wbudowanym w Gadu-Gadu, AmiGGo. Teraz natomiast nowością są tagi zainteresowań.

Szukanie osób do rozmów poprzez filtrowanie tagów zainteresowań (Źródło: GG)

Tagi zainteresowań w GG

“Wyróżnikiem i zaletą GG jest nawiązywanie znajomości. Dzięki GG powstało wiele małżeństw, związków, przyjaźni i wspólnych projektów. A rozmowę najlepiej zacząć od wspólnych zainteresowań” – czytamy na stronie GG. Zainteresowania to w tym przypadku słowo-klucz. Nowo dodane tagi w aplikacji to w istocie dodatkowe miejsce do wpisania swoich zainteresowań używając do tego odpowiednich #tagów.

Uzupełnianie własnych tagów zainteresowań w profilu (Źródło: GG)

Jak z nich korzystać? Otóż zasada jest prosta. W swoim profilu wystarczy uzupełnić nową sekcję z zainteresowaniami, używając do tego wspomnianych tagów (z użyciem znaku hash, czyli #). Jeśli natomiast zechcesz znaleźć towarzysza do rozmów o wspólnych pasjach, wystarczy przejść do katalogu publicznego i wyszukać w tym miejscu taga, który cię interesuje. Możesz też zawęzić wynik wyszukiwań do konkretnego wieku, płci oraz miejsca zamieszkania użytkownika.