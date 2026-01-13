XPS 14 i XPS 16. Nowości firmy Dell

Na targach CES 2026 firma Dell zaprezentowała odświeżoną linię laptopów XPS, wprowadzając do oferty modele XPS 14 i XPS 16.

To pierwsza od dłuższego czasu tak szeroka przebudowa tej serii, która przez lata była kojarzona z segmentem premium. Jak podkreśla producent, nowe konstrukcje zostały zaprojektowane od podstaw, z naciskiem na mobilność, wydajność i długi czas pracy na baterii.

Zmiany w konstrukcji

XPS 14 i XPS 16 wykorzystują obudowy wykonane z aluminium obrabianego CNC oraz szkła Gorilla Glass. Zmieniono konstrukcję korpusu i połączono tym samym ze sobą ścianki boczne z podstawą. Ma to na celu poprawę trwałości produktu i jego odporność. Producent przywrócił także fizyczny rząd klawiszy funkcyjnych oraz dopracował klawiaturę i touchpad pod kątem codziennej pracy. Po raz pierwszy logo XPS pojawiło się na górnej pokrywie laptopa.

Nowe modele wyposażono w procesory Intel Core Ultra Series 3 oraz zintegrowaną grafikę Intel Arc z 12 rdzeniami Xe. Według danych producenta oznacza to wyraźny wzrost wydajności w zadaniach związanych z obliczeniami AI oraz grafiką w porównaniu z poprzednią generacją. Zmieniono również system chłodzenia, bowiem zastosowano większe i cieńsze wentylatory, co ma obniżyć temperatury pracy i hałas, a jednocześnie ograniczyć zużycie energii.

Pod względem mobilności XPS 14 i XPS 16 należą do najsmuklejszych laptopów w ofercie Della. Grubość obudowy wynosi 14,6 mm, a waga odpowiednio około 1,4 kg i 1,6 kg. Zastosowano także nowe ogniwa baterii o wyższej gęstości energii, co w połączeniu z energooszczędnymi ekranami pozwala na bardzo długi czas pracy bez ładowania, sięgający nawet kilkudziesięciu godzin przy odtwarzaniu wideo lokalnie.

Laptopy dostępne są z dwoma typami wyświetlaczy: panelami OLED, w tym opcjonalnie z technologią Tandem OLED, oraz ekranami LCD 2K. Wariant LCD oferuje zmienną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz, co ma realny wpływ na ograniczenie zużycia energii podczas statycznych zadań, takich jak praca z dokumentami czy pocztą elektroniczną

Dell zapowiada dalszą rozbudowę serii XPS jeszcze w 2026 roku. Do oferty ma dołączyć m.in. nowy XPS 13, który będzie najcieńszym i najlżejszym laptopem w historii tej linii, a jednocześnie najtańszym modelem XPS do tej pory. Wybrane konfiguracje XPS 14 i XPS 16 trafią do sprzedaży pod koniec stycznia, a kolejne warianty sprzętowe pojawią się w kolejnych miesiącach.