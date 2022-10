Liczyliście na premierę nowej karty Nvidia Titan? Jeśli tak, to niestety nie mamy dla was dobrych wieści…

Karta graficzna GeForce RTX 4090 imponuje wydajnością – póki co jest to najwydajniejszy model z nowej generacji Nvidia Ada Lovelace. Nie jest to jednak szczyt możliwości tej architektury, bo producent może przygotować jeszcze wydajniejszą konstrukcję.

Skąd takie wnioski? Wystarczy spojrzeć na budowę karty. GeForce RTX 4090 bazuje na układzie graficznym Ada Lovelace AD102 w wersji okrojonej ze 142 do 128 bloków SM (z 18 176 do 16 384 procesorów strumieniowych). Teoretycznie producent może więc wydać jeszcze wydajniejszą kartę, która będzie korzystać z "pełnego" rdzenia AD102.

Czego możemy się spodziewać?

Nowy Nvidia Titan jednak nie powstanie

Wielu spodziewało się, że pełny rdzeń Ada Lovelace AD102 trafi do nowej karty graficznej Nvidia Titan. Nie mamy jednak dobrych wieści - według ustaleń użytkownika kopite7kimi taki model nie powstanie (i wcale nie musi to oznaczać, że taki model został anulowany – to nadinterpretacja niektórych portali, bo żadne oficjalne źródła nie potwierdzały planów jego wydania).

Wygląda więc na to, że Nvidia porzuciła markę Titan (ostatni taki model pojawił się w 2018 roku - był to Titan RTX z generacji Turing).

GeForce RTX 4090 Ti przyszłym flagowcem Nvidii?

Bardziej prawdopodobne wydaje się wydanie karty GeForce RTX 4090 Ti (tak jak miało to miejsce w przypadku serii GeForce RTX 3000 – najpierw pojawił się GeForce RTX 3090, a prawie dwa lata później GeForce RTX 3090 Ti).

Jeśli jesteście zainteresowani nowym flagowcem, to niestety nie mamy dobrych wieści. Można podejrzewać, że karta GeForce RTX 4090 Ti pojawi się dopiero za kilkanaście miesięcy, gdy będzie to się opłacało „zielonym”. Póki co musicie zadowolić się modelem GeForce RTX 4090… o ile go w ogóle znajdziecie, bo są duże problemy z jego zakupem.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi