Najpopularniejsza aplikacja do słuchania muzyki online dostanie wkrótce nowy plan? Jeśli trafi do Spotify, będzie najdroższy. W zamian dostaniemy jednak lepszą jakość muzyki i inne dodatki.

Informacje o możliwości rozszerzenia portfolio Spotify o kolejny plan pojawiają się już od kilku lat. Teraz wydaje się, że twórcy najpopularniejszej aplikacji do słuchania muzyki online wreszcie to zrobią. Poza lepszą jakością dźwięku otrzymamy jednak także i inne nowości.

Spotify Hi-Fi

Najnowszy plan w Spotify przyniesie poprawę jakości brzmienia. Zapewne twórcy aplikacji skorzystają w tym celu z innego rodzaju kodowania, prawdopodobnie bezstratnego. Największą różnicę usłyszymy prawdopodobnie korzystając z sprzętu audio wysokiej klasy. Na szczęście dziś staje się on coraz bardziej przystępny cenowo. Słuchawki TWS, a nawet soundbary oferują wrażenia z odsłuchu takie, jakie jeszcze kilkanaście lat temu dostalibyśmy jedynie w topowym sprzęcie audio. Oczywiście, wszystko zależy jednak od indywidualnych preferencji słuchacza. Niektórzy są zdania, że nic nie zastąpi dobrego wzmacniacza i porządnych, trójdrożnych kolumny w systemie 2.0.

Spotify Hi-Fi ma oferować 24-bitową głębię audio bezstratne z przepustowością do 2,117 kbps. Dostępność audio 24-bit/44,1 kHz ma być natomiast ograniczona do wybranych utworów w formacie FLAC. Chcąc słuchać muzyki ze Spotify bezprzewodowo, warto więc wyposażyć się w sprzęt (zarówno smartfon, jak i słuchawki lub głośniki) obsługujące bezstratne przesyłanie dźwięku przez Bluetooth lub Wi-Fi.

Nowością w Spotify Hi-Fi ma być dodatkowa możliwość tworzenia playlist. Ma w tym pomóc - a jakże - sztuczna inteligencja. Spersonalizowane, playlisty mają być filtrowane według nastroju - algorytmy powinny dobrać odpowiednie utwory. Użytkownicy dostaną też opcję generowania playlist na bazie aktywności, pory roku, czy daty.

Ile ma kosztować Spotify Hi-Fi?

Oczywiście, Spotify HiFi będzie najdroższym planem. Mówi się o tym, że miesięczny koszt dostępu do muzyki w najwyższej jakości to 16,99 dolarów (w Stanach Zjednoczonych). To o 5 dolarów (40%) więcej, niż standardowy plan Spotify Premium. Sprawdźmy więc, ile kosztuje Spotify w Polsce i jak mógłby zostać wyceniony nowy pakiet.

W Polsce ceny Spotify prezentują się następująco:

Spotify Student za 9,99 zł miesięcznie

Spotify Premium za 19,99 zł miesięcznie

Spotify Premium Duo za 24,99 zł miesięcznie (dla dwóch osób)

Spotify Premium Family za 29,99 zł miesięcznie (do sześciu osób)

Obecnie ceny Spotify w Polsce są wyraźnie niższe, niż w Stanach Zjednoczonych. Standardowy plan Premium kosztuje tam około 50 złotych. Nowy plan HiFi mógłby więc kosztować dziś około 30 złotych. Nie wiadomo, czy pojawiłaby się możliwość uruchomienia go także w planach dla wielu osób.

Warto dodać, że stosunkowo niedawno w Polsce pojawiła się opcja oglądania teledyskó w Spotify.