“Nowy Wiedźmin” to hasło, które działa jak magnes na graczy, niemniej w tym przypadku nie chodzi o wirtualną rozrywkę. Nowa, niezatytułowana jeszcze książka Andrzeja Sapkowskiego doczekała się wstępnego terminu premiery.

Marka sama w sobie

Wiedźmin to niezwykle rozpoznawalna marka, w której drzemie olbrzymi potencjał. Dowodów nie trzeba daleko szukać, wszak Netflixowa ekranizacja zadomowiła się na dobre w zbiorowej świadomości, gra Wiedźmin 3: Dziki Gon z 2015 r. żyje i jest konsekwentnie rozwijana aż do dziś.

Wróćmy więc do źródeł, czyli do książek, w których Andrzej Sapkowski wykreował omawiane uniwersum. Ostatnia wiedźmińska powieść w dorobku pisarza to “Sezon burz” z 2013 r. Kiedy wobec tego zapoznamy się z kolejną historią? Mimo że o nowej książce wiemy od sierpnia 2023 r., to teraz pora uzupełnić wiedzę o kolejne informacje.

Nowa książka o Wiedźminie pod koniec 2024 r.

Polski pisarz pojawił się na imprezie Comic Con w Wiedniu, gdzie skonkretyzował nieco datę premiery nowej książki o Wiedźminie. Ta ma ujrzeć światło dzienne pod koniec 2024 r. trafiając w pierwszej kolejności na polski rynek. Później, czyli na początku 2025 r., dzieło będzie dostępne na całym świecie.

Nie zabrakło humorystycznego komentarza. Sapkowski na scenie powiedział, że “zrobili serial na podstawie krótkiego opowiadania. Zmusili mnie do kontynuacji. Nie narzekam. Dzięki temu będę miał pieniądze na czynsz”.

Wieści z wiedźmińskiego świata

Wiedźmin 3: Dziki Gon ma już kilka lat na swoim karku, ale nadal cieszy się dużym zainteresowaniem graczy. Pod koniec 2022 r. next-genowy Wiedźmin 3 stał się faktem, a na horyzoncie pojawia się kolejna zawartość, czyli oficjalny edytor modów do Wiedźmina 3. Ten zadebiutuje w bliżej nieokreślonym terminie w 2024 r. i będzie darmowy.

Źródło: Redanian Intelligence