Podczas trwającego właśnie San Diego Comic-Conu odbył się panel zorientowany wokół nadchodzącej nowości Netflixa – Sandman. Była to okazja do zaprezentowania pełnego zwiastuna serialowej adaptacji popularnej serii komiksów DC.

Sandman – fabuła

Seria komiksów ‘Sandman’ Neila Gaimana skupia się wokół postaci Morfeusza – ‘Króla Snów, władcy świata koszmarów’, który po latach zniewolenia powraca do swojego Królestwa, aby wprowadzić w nim dawno zapomniany tu porządek. W tym celu musi odzyskać atrybuty swojej mocy:

Jest taki inny świat, do którego trafia każdy i każda z nas. Wystarczy tylko zamknąć oczy i zasnąć… To miejsce zwane Śnieniem, w którym Władca Snów, Sandman (Tom Sturridge), nadaje kształt wszystkim naszym najgłębiej skrywanym lękom i fantazjom. Po tym jednak jak Sen zostaje nieoczekiwanie porwany i staje się więźniem przetrzymywanym przez całe stulecie, jego nieobecność daje początek całej serii zdarzeń, które na zawsze odmienią światy snu i jawy. Aby przywrócić porządek, Sen musi odbyć długą podróż w czasie i przestrzeni oraz naprawić błędy, które popełnił podczas swojego niezwykle długiego trwania. Na swej drodze ponownie spotyka on dawnych przyjaciół i wrogów, a także poznaje nowe istoty – tak kosmiczne, jak i ludzkie.

Serialowa odsłona uwspółcześnia tę mityczną opowieść – rzecz dzieje się bowiem w XXI wieku. Zobaczcie zresztą sami.

Sandman – zwiastun

Obsada i twórcy

Serial Sandman współtworzyła ekipa aktorska w składzie:

Tom Sturridge – Sen,

Gwendoline Christie – Lucyfer,

Vivienne Acheampong – Lucienne,

Boyd Holbrook – Koryntczyk,

Charles Dance – Roderick Burgess,

Kirby Howell-Baptiste – Śmierć,

Mason Alexander Park – Pożądanie

Donna Preston – Rozpacz.

Twórca komiksowego pierwowzoru Sandmana – Neil Gaiman – jest również jednym z producentów wykonawczych tytułu. Oprócz niego stanowiska showrunnerów piastują David S. Goyer oraz Allan Heinberg. Ten ostatni odpowiedzialny jest też za scenariusz do serialu.

Sandman – kiedy premiera?

Premiera Sandmana odbędzie się 5 sierpnia na Netfliksie.

