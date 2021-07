Wybieracie się na wakacje, ale nie możecie się zdecydować, który hotel wybrać? Deszczowe po południe, to może warto coś obejrzeć na Netflixie – pytanie tylko, co warto obejrzeć? Na szczęście z pomocą przychodzi nam aplikacja !NSPIRE, a właściwie to jej użytkownicy.

!NSPIRE – siła poleceń przenosi się na systemy mobilne

Pandemia koronawirusa znacząco ograniczyła kontakty międzyludzkie. Choć pomału wracamy do „normalności”, to minie jeszcze sporo czasu, zanim wszystko wróci do normy w 100%. Nie od dziś wiadomo, że podczas wyboru danego usługodawcy, hotelu, restauracji, czy filmu, kierujemy się w głównej mierze opinią publiczną. Na tym właśnie opiera się aplikacja !NSPIRE. W aplikacji, możemy zarówno polecać m.in. sprawdzone produkty, usługi, filmy, książki, hotele i restauracje, i wiele, wiele innych rzeczy, jak i sami szukać inspiracji.

Polecenia możemy zawęzić do konkretnej kategorii, tagu lub lokalizacji. Istnieje również opcja komentowania oraz zapisania danego polecenia na przyszłość. Warto tutaj zaznaczyć, że !NSPIRE nie jest kolejnym Instagramem, czy Facebookiem.

Aplikacja dostępna jest zarówno na Androida, jak i iOS.

To co polecacie na dzisiaj? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Informacja własna, Google Play Store