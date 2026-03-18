Nowy pomysł NVIDII. Z technologii skorzysta polski Bielik.ai

Polska wkracza do światowej ligi AI. Projekt Bielik.ai wykorzystuje najnowsze modele NVIDII, by stworzyć inteligentny system, który rozumie język polski i działa jak cyfrowy asystent w realnym świecie.

Podczas ostatniej konferencji GTC firma NVIDIA pokazała najnowsze otwarte modele AI, które potrafią nie tylko rozmawiać, ale też analizować obrazy, wideo i dźwięk, a nawet działać w świecie rzeczywistym – w robotyce czy autonomicznych pojazdach. Wśród globalnych partnerów tej technologii pojawia się też Polska, a dokładniej projekt Bielik.ai, który wykorzystuje te modele, by stworzyć polski, suwerenny system AI.

Nemotron i lokalne możliwości

Głównym bohaterem prezentacji NVIDIA był model Nemotron 3 – multimodalny system, który łączy język, obraz, dźwięk i możliwość prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym. To właśnie jego możliwości wykorzystuje Bielik.ai, adaptując globalne osiągnięcia do polskiego kontekstu językowego i kulturowego.

Dzięki temu użytkownicy w Polsce mogą korzystać z AI, które naprawdę rozumie niuanse języka polskiego – coś, czego zagraniczne modele często nie są w stanie zapewnić. Bielik.ai staje się więc nie tylko narzędziem do rozmów, ale także asystentem do pracy, edukacji czy analizy dokumentów.

Suwerenność i bezpieczeństwo danych

Podczas GTC NVIDIA mocno podkreślała znaczenie otwartych modeli dla innowacji. W tym kontekście Bielik.ai pokazuje, jak lokalne inicjatywy mogą korzystać z globalnych technologii, zachowując pełną kontrolę nad danymi. Model nie tylko działa w polskiej kulturze, ale też przestrzega lokalnych regulacji i standardów bezpieczeństwa.

To oznacza, że Polska może rozwijać własną infrastrukturę AI, nie będąc zależną od zagranicznych gigantów, a jednocześnie korzystać z najnowocześniejszych osiągnięć prezentowanych na GTC.

Polskie AI w świecie globalnym

Bielik.ai to przykład, że Polska może aktywnie uczestniczyć w globalnym wyścigu sztucznej inteligencji. Wykorzystanie Nemotron i innych modeli NVIDIA pozwala lokalnym twórcom budować inteligentne systemy zdolne do skomplikowanej analizy danych i interakcji z użytkownikami w języku polskim.

Warto zauważyć coś jeszcze. Wydarzenia takie jak GTC nie dotyczą tylko zagranicznych korporacji – technologie prezentowane na konferencji są dostępne i adaptowalne również dla polskich projektów, a Bielik.ai jest jednym z najlepszych dowodów na to, że Polska może realnie współtworzyć przyszłość AI.

Poniżej zapis keynote Jensena Huanga z GTC. Fragment dotyczący Nemotron 3 zaczyna się około 2:22:00.