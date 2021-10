Na rynku debiutuje Radeon RX 6600 – nowa karta graficzna z obozu AMD, która miała zainteresować spragnionych tańszej alternatywy. Niestety, póki co o karcie raczej można tylko pomarzyć.

Premiera nowej karty graficznej była zapowiadana od dobrych kilku miesięcy i w końcu się jej doczekaliśmy – już możecie zapoznać się z testem niereferencyjnego modelu Sapphire Radeon RX 6600 Pulse. To dobra okazja, aby podsumować rynkową premierę „czerwonych”.

Radeon RX 6600 – ranking kart graficznych

Radeon RX 6600 to przedstawiciel średnio-niższej półki – karta plasuje się poniżej modelu Radeon RX 6600 z dopiskiem XT. Różnice między modelami dobrze obrazuje porównanie specyfikacji.

Model Radeon RX 5600 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Układ graficzny Navi 10 XLE (RDNA) Navi 23 XL (RDNA 2) Navi 23 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2304 1792 2048 Jednostki teksturujące 144 112 128 Jednostki rasteryzujące 64 64 64 Jednostki Ray Accelerators - 28 32 Taktowanie rdzenia 1130/1560 MHz 2044/2491 MHz 1968/2589 MHz Pamięć Infinity Cache - 32 MB 32 MB Pamięć wideo 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 8 GB GDDR6 128-bit Taktowanie VRAM 12 000 MHz 14 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 288 GB/s 224 GB/s 256 GB/s TBP (zasilanie) 150 W (8 pin) 132 W (8 pin) 160 W (8 pin) Cena $279 $329 $379

Producent zastosował okrojoną wersję układu graficznego oraz wolniejszą pamięć VRAM. Dużym plusem jest jednak dużo niższy współczynnik TBP (karta wymaga podpięcia 8-pinowej wtyczki zasilającej).

Jak wypada Radeon RX 6600? Jeśli nie macie dużo czasu na czytanie recenzji, odsyłamy do naszego rankingu kart graficznych.

Radeon RX 6600 oferuje wydajność zbliżoną do Radeona RX 5700 z poprzedniej generacji RDNA, a przy tym cechuje się dużo niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Bezpośrednim konkurentem z obozu „zielonych” jest tutaj GeForce RTX 3060, który teoretycznie oferuje zbliżone osiągi, ale pokazuje przewagę w tytułach korzystających z ray tracingu i DLSS.

Radeon RX 6600 – ceny w sklepach

Radeon RX 6600 został wyceniony na 329 dolarów, co teoretycznie powinno przełożyć się na ceny rzędu 1600 – 1700 złotych. Dobrze jednak wiemy, jak wygląda sytuacja na rynku kart graficznych - występują poważne problemy z dostawami, przez co ceny sprzętu poszybowały w górę.

Niestety, tutaj potwierdziły się nasze pesymistyczne przewidywania – przejrzeliśmy oferty dużych sklepów z elektroniką i na premierę praktycznie nigdzie nie dało się kupić nowej karty „czerwonych”. W zależności od wersji, niedostępne oferty są wyceniane na 2400 – 2900 złotych, więc porównywalnie do modeli GeForce GTX 1660 i GeForce RTX 2060 ze starej generacji Turing. Za teoretycznie tak samo wycenionego RTX 3060 realnie trzeba wyłożyć dobre kilkaset złotych więcej.

Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze (żeby nie mówić, że wygląda tragicznie). Mimo wszystko, jeżeli uparliście się na składanie komputera do gier za 4000 – 5000 złotych, to Radeon RX 6600 może okazać się całkiem ciekawą propozycją… oczywiście pod warunkiem, że w ogóle będzie się go dało kupić.

Źródło: inf. własna, Komputronik