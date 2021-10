Jesteśmy po premierze kart graficznych Nvidia RTX 3000 ze średniej i wyższej półki, ale ciągle czekamy na pojawienie się słabszych konstrukcji – mogłyby to być modele GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti. Czego należy się po nich spodziewać?

Jak pewnie pamiętacie, pierwsze informacje o kartach GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti pojawiły się jeszcze pod koniec ubiegłego roku (w międzyczasie zadebiutowały też ich odpowiedniki dla laptopów), ale producent nie zdecydował się na ich wydanie i ostatecznie słuch po nich zaginął. Wygląda jednak na to, że w końcu coś się ruszyło w temacie.

Specyfikacja kart GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti

Użytkownik kopite7kimi opublikował na Twitterze nowe szczegóły na temat specyfikacji kart. Co prawda ciągle mamy do czynienia z plotkami, aczkolwiek kopite7kimi raczej słynie z przekazywania wiarygodnych informacji.

Model GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 Ti* GeForce RTX 3050* Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA106-300-A1 Ampere GA106-150-A1 Ampere GA107-350-A1 Jednostki cieniujące 3584 3072 >2304 Jednostki teksturujące 112 96 >72 Jednostki rasteryzujące 64 64 ? 64 ? Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 96 (3. gen) >72 (3. gen) Jednostki RT 28 (2. gen) 24 (2. gen) >18 (2. gen) Taktowanie rdzenia 1320/1780 MHz ??? ??? Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 6/12 GB GDDR6 192-bit 6 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 15 000 MHz ??? ??? Współczynnik TGP 170 W ??? >90 W Cena (sugerowana) $329 ??? ??? *specyfikacja nieoficjalna

Okazuje się, że GeForce RTX 3050 korzystałby z mocniejszego rdzenia Ampere GA107, a GeForce RTX 3050 Ti już bazowałby na układzie Ampere GA106. Różnica może sprowadzać się też o pamięci VRAM - RTX 3050 ma oferować 6 GB pamięci GDDR6 192-bit, natomiast w RTX 3050 Ti byłoby to 6 lub nawet 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Nowe karty uplasowałyby się na średnio-niższej półce, ale ich dokładna wydajność póki co jest owiana mgłą tajemnicy (na pewno wypadną one słabiej niż GeForce RTX 3060, który nadaje się do grania w Full HD).

Kiedy premiera kart GeForce RTX 3050 i RTX 3050 Ti?

Początkowo przewidywano, że premiera kart GeForce RTX 3050 i GeForce RTX 3050 Ti nastąpi na początku tego roku, ale Nvidia najwyraźniej zmieniła plany wydawnicze i postanowiła opóźnić wypuszczenie nowych modeli (w końcu od kilku miesięcy mamy kryzys, a klienci i tak wykupują wszystko co jest dostępne w sklepach).

Pojawienie się nowych przecieków może sugerować, że producent wrócił do tematu i niebawem będzie chciał wypuścić słabsze modele RTX 3000. Dokładny termin premiery pozostaje jednak tajemnicą.

Źródło: Twitter @ kopite7kimi