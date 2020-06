Karta graficzna GeForce GTX 1650 pojawi się w kolejnej, czwartej wersji. GeForce GTX 1650 ULTRA ma bazować na wydajniejszym rdzeniu, ale realna wydajność karty nie powinna ulec zmianie.

Zwykła karta GeForce GTX 1650 nie odniosła zbyt dużego sukcesu, więc producent zdecydował się wydać jej ulepszone wersje – GeFore GTX 1650 SUPER i GeForce GTX 1650 GDDR6. Okazuje się, że to nie koniec modyfikacji, bo w planach podobno jest jeszcze wersja GeForce GTX 1650 ULTRA.

Galax prezentuje kartę GeForce GTX 1650 ULTRA

Model GeForce GTX 1650 ULTRA póki co pojawił się tylko w ofercie firmy Galax (dawniej znanej jako Galaxy). Można jednak podejrzewać, że podobne modele wypuszczą także inni producenci.

Najważniejsza zmiana dotyczy układu graficznego – zamiast rdzenia Turing TU117, producent zastosował wydajniejszy rdzeń Turing TU106 (wykorzystywany w modelach GeForce RTX 20). Układ został jednak „przycięty” do poziomu zwykłego rdzenia, więc nadal mamy do czynienia tylko z 896 jednostkami CUDA. Taktowania pozostały na tym samym poziomie - 1410/1590 MHz.

Przewagą rdzenia TU106 jest obecność jednostek RT i Tensor, które pozwalają korzystać ze sprzętowej akceleracji ray tracingu i techniki DLSS. Nie wiadomo jednak czy technologie będą dostępne w modelu GeForce GTX 1650 ULTRA.



GeForce GT 1650 ULTRA wykorzystuje rdzeń Turing TU106

Pozostała część specyfikacji przewiduje 4 GB pamięci GDDR6 128-bit o przepustowości 192 GB/s – konfiguracja przypomina tą z modeli GeForce GTX 1650 GDDR6 i GeFore GTX 1650 SUPER.

Model GeForce GTX 1650 GDDR5 GeForce GTX 1650 GDDR6 GeForce GTX 1650 ULTRA GeForce GTX 1650 SUPER Generacja Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Układ graficzny Turing TU117-300 Turing TU117-300 Turing TU106-125 Turing TU116-250 Jednostki cieniujące 896 896 896 1280 Jednostki teksturujące 56 56 56 80 Jednostki rasteryzujące 32 32 32 32 Rdzenie Tensor - - ? - Jednostki RT - - ? - Taktowanie rdzenia 1485/1665 MHz 1410/1590 MHz 1410/1590 MHz 1530/1725 MHz Moc obliczeniowa 3,0 TFLOPS 2,85 TFLOPS 2,85 TFLOPS 4,4 TFLOPS Pamięć wideo 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 12 000 MHz 12 000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 192 GB/s 192 GB/s 192 GB/s TDP (zasilanie) 75 W (brak) 75 W (brak) 90 W (6-pin) 100 W (6-pin) Cena premierowa $149 $149 ? $159

Jaki jest sens wydawania karty GeForce GTX 1650 ULTRA?

GeForce GTX 1650 ULTRA to już czwarta odmiana karty GeForce GTX 1650. Zastosowanie mocniejszego rdzenia zwiększy cenę karty, ale nie zwiększy jej wydajności (jedyna nadzieja to obsługa ray tracingu, co jednak w tym przypadku wydaje się mało prawdopodobne).

Jaki jest więc sens wydawania takiego modelu? No właśnie do końca nie wiadomo, szczególnie, że coraz większymi krokami zbliża się premiera nowej generacji Ampere. Nie można wykluczyć, że to konstrukcja o ograniczonej dostępności (np. na rynek azjatycki).

Źródło: Galax, VideoCardz

