Zastanawiacie się nad zakupem karty GeForce RTX 2070 SUPER? Jeżeli tak, to będziecie musieli się pospieszyć – jej dni już są policzone.

GeForce RTX 2070 SUPER to jedna z najlepszych kart graficznych do grania – jest wydajna, oferuje ray-tracing, a do tego została dobrze wyceniona. Zainteresowani zakupem SUPER-a muszą się spieszyć, bo niebawem będzie on nieosiągalny w sklepach.

GeForce RTX 2070 SUPER - w sam raz dla wymagających graczy

GeForce RTX 2070 SUPER zadebiutował rok temu jako ulepszona wersja modelu GeForce RTX 2070 – producent zastosował mocniejszy układ graficzny Turing TU104, który przełożył się na lepsze osiągi (i przy okazji dodał wsparcie dla trybu SLI).

Do tej pory mieliśmy okazję sprawdzić dwie wersje karty GeForce RTX 2070 SUPER: referencyjną Founders Edition oraz autorską Inno3D Twin X2 OC i obydwie zrobiły na nas pozytywne wrażenie – otrzymaliśmy porządny i dobrze wyceniony sprzęt dla wymagających graczy. Nieprzypadkowo taki model pojawił się też w naszym zestawieniu polecanych kart do grania.

Nvidia kończy produkcję kart GeForce RTX 2070 SUPER

...a właściwie dostawy układów graficznych do kart GeForce RTX 2070 SUPER. Według informacji chińskiego portalu MyDrivers, Nvidia przekazała ostatnie partie układów graficznych Turing TU104-410 producentom kart i dalsze zamówienia już nie będą realizowane. Potwierdziłyby się zatem wcześniejsze pogłoski o zakończeniu produkcji wydajniejszych kart Turing.

Decyzja o wycofaniu GeForce’a RTX 2070 SUPER najprawdopodobniej ma związek z nadchodzącą premierą kolejnej generacji GeForce’ów – według nieoficjalnych przecieków, pod koniec roku Nvidia planuje wydać modele GeForce RTX 3000 „Ampere”.

Czy warto teraz kupić kartę GeForce RTX 2070 SUPER?

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Z jednej strony coraz większymi krokami zbliża się premiera nowych (i zapewne lepszych) modeli RTX 3000, ale z drugiej coraz więcej się mówi o boomie na kryptowaluty, który może spowodować zamieszanie na rynku kart graficznych i problemy z dostępnością nowych modeli.

Jeżeli będziecie chcieli kupić RTXa 2070 SUPER, radzimy się pospieszyć, bo sklepy będą wyprzedawać zapasy magazynowe (być może uda się tutaj ustrzelić ciekawą ofertę i darmową grę Rainbow Six Siege Gold Edition).

Źródło: MyDrivers, VideoCardz

