Kolejny tydzień, kolejna promocja na Epic Games Store. Jeśli nie macie w kolekcji Obduction i Offworld Trading Company, pojawiła się idealna okazja na zmianę takiego staniu rzeczy.

Dwie darmowe gry na Epic Games Store

Cotygodniowe rozdawnictwo w sklepie Epic Games Store ma różne formy. Niekiedy pojawiają się głośne tytuły AAA, innym razem produkcje nieco mniejszego kalibru lub od niezależnych ekip. Coraz częściej mamy przy tym do czynienia z sytuacją, iż sklep pozwala swoim klientom na zgarnięcie nie jednej, ale dwóch darmowych gier.

Tym razem dzieje się podobnie. Do 22 lipca do godziny 17:00 naszego czasu każdy zainteresowany może przypisać do swojego konta Obduction oraz Offworld Trading Company.

Obduction do pobrania za darmo

Obduction zostało przygotowane przez Cyan, Inc. To gra przygodowa serwująca graczom fabułę i świat w klimatach science-fiction. Główny bohater zostaje w tajemniczy sposób przeniesiony na drugi koniec wszechświata i zmuszony do wyjaśnienia tej sytuacji oraz szukania drogi powrotnej. Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem, średnia not dobiła do 76% - zarówno w mediach, jak i w opiniach graczy, a taka zgodność nie zdarza się często.

Offworld Trading Company do pobrania za darmo

Offworld Trading Company to natomiast produkcja studia Mohawk Games (przy udziale Sorena Johnsona, głównego projektanta Civilization IV). Również została oceniona wysoko, może pochwalić się średnią not na poziomie 78% z recenzji w mediach i 74% jeśli chodzi o wrażenia graczy. Także w tym przypadku akcja nie dzieje się na Ziemi, ale sama rozgrywka ma zupełnie inny charakter.

Pod względem mechaniki, Offworld Trading Company to strategia ekonomiczna. W wizji twórców Mars został skolonizowany, a duże ziemskie korporacje toczą rywalizację o wpływy i zyski, jakie jest w stanie zapewnić Czerwona Planeta. Twórcy przewidzieli tu nie tylko kampanię, ale też zmagania wieloosobowe.

Źródło: epicgames