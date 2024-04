Obowiązkowa fotowoltaika i remonty. Nowe zasady UE

Zakończono prace nad nową dyrektywą o efektywności energetycznej budynków. Ma ona wprowadzić m.in. obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach, a także przymusową termomodernizację ich.

Unijne instytucje zakończyły prace nad dyrektywą o efektywności energetycznej budynków (EPBD). Jest to jeden z elementów Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55. Przyjęte zasady nałożą wiele obowiązków na obywateli.

Unia Europejska chce znacząco ograniczyć emisyjność budynków. Jak przytacza serwis teraz-srodowisko.pl, budynki odpowiadają za ok. 40 proc. konsumpcji energii w Unii Europejskiej, ponad połowę zużycia gazu i ok. 35 proc. powiązanych z energią emisji gazów cieplarnianych. UE zwraca też uwagę na to, że ok. 35 proc. budynków ma ponad 50 lat, a roczny wskaźnik renowacji wynosi ok. 1 proc.

Przymusowe remonty w celu obniżenia emisji

"Każde państwo członkowskie przyjmie własną krajową ścieżkę redukcji średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16 proc. do 2030 r. i o 20-22 proc. do 2035 r. W przypadku budynków niemieszkalnych będą musiały do 2030 r. przeprowadzić renowację 16 proc. budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 r. – 26 proc. budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej. Państwa członkowskie będą miały możliwość zwolnienia z tych obowiązków niektórych kategorii budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym budynków zabytkowych lub domów wakacyjnych" - czytamy w komunikacie, którego treść przytacza redakcja serwisu cire.pl.

Serwis gramwzielone.pl podkreśla natomiast rolę fotowoltaiki w nowej strategii Unii Europejskiej. Dyrektywa EPBD zakłada, że wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej będą projektowane zgodnie z ideą "solar ready", by możliwe było wykorzystanie ich powierzchni do produkcji energii z paneli fotowoltaicznych. W nowych budynkach powinno się tak projektować instalacje elektryczne, by możliwe było montowanie punktów ładowania samochodów elektrycznych. Co więcej, pojawi się obowiązek montażu fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych zgodnie z poniższym harmonogramem: