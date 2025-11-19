Odkurzacz vs. Apple Watch. Czy da się uratować zegarek?
Jeden z użytkowników Reddita historię spotkania swojego Apple Watcha z bezprzwodowym odkurzaczem, który znacząco go uszkodził.
Incydent miał miejsce w domu użytkownika Reddita, ukrywającego się pod pseudonimem u/wongjoo. Według jego relacji, podczas snu zegarek Apple Watch Series 7 spadł na podłogę, gdzie został „znaleziony” przez domowego robota odkurzającego. Mimo, próby uratowania sprzętu robot doprowadził do poważnego uszkodzenia wyświetlacza
Zegarek, który wcześniej miał niezarysowany ekren z połyskującą powierzchnią, po bliskim spotkaniu z odkurzaczemzostał poważnie zniszczony. Jak podaje serwis Wccftech, robot spowodował liczne rysy i wyżłobienia, zamieniając gładki ekran w powierzchnię, która uniemoliwia korzystanie z niego. Jak zauważył użytkownik, to są trwałe zmiany w wyglądzie sprzętu.
Sam incydent prawdopodobnie nie wywołał u internauty silnych emocji, bowiem przyznałsię, że nie jest szczególnie zmartwiony zniszczeniem sprzętu. Właściciel Apple Watch podkreślił, że korzystał ze zegarka głównie w nocy, aby obserwować parametry snu oraz podczas niezbyt częstych treningów.
Mimo tego, że właściciel sprzętu nie odczuwał silnych emocji związanych z utratą sprzętu, to zaczął jednak szukać tanich metod, które pozwoliłyby mu na wypolerowanie lub zminimalizowanie widoczności rys na powierzchni ekranu. Pomysł wywołał zainteresowanie użytkowników formum i można śmiało powiedzieć, że pobudził ich wyobraźnię. Internauci w komentarzach sugerowali, że robot mógł wyprowadzić zegarek na zewnątrz i „przeciągnąć go po chodniku przez godzinę”. Niektórzy żartowali też, że robot doskonale przemyślał swoje działanie i nie była to przypadkowa interakcja z zegarkiem.
Ze względu na zniszczenie ekranu, autorowi wpisu zasugerowanojednak rozważenie zakupu nowszego modelu, na przykład Apple Watch Series 11. Użytkownik będzie musiał się zmierzyć z dodatkowym wydatkiem, albo uruchomić kreatywność i wynaleźć sposób na uratowanie wyświetlacza, który jest w opłakanym stanie.
Komentarze2
Oprócz całego tego bezwartościowego newsa, spodziewalem się chociaż na koniec jakiegoś sposobu na usunięcie rys nawet jakąś płatną reklamę firmy usuwającej rysy. Tutaj nie ma nic.
Nie uważasz że takie publikacje ci po prostu ubliżają Justyna?
O czym to jest? Ani nie wiemy czy będzie to naprawiał i jak, ani czy się udało... Ten portal to już jakaś parodia tego, co było chociażby 5 lat temu...