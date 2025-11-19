Odkurzacz vs. Apple Watch. Czy da się uratować zegarek?

Jeden z użytkowników Reddita historię spotkania swojego Apple Watcha z bezprzwodowym odkurzaczem, który znacząco go uszkodził.

Incydent miał miejsce w domu użytkownika Reddita, ukrywającego się pod pseudonimem u/wongjoo. Według jego relacji, podczas snu zegarek Apple Watch Series 7 spadł na podłogę, gdzie został „znaleziony” przez domowego robota odkurzającego. Mimo, próby uratowania sprzętu robot doprowadził do poważnego uszkodzenia wyświetlacza

Zegarek, który wcześniej miał niezarysowany ekren z połyskującą powierzchnią, po bliskim spotkaniu z odkurzaczemzostał poważnie zniszczony. Jak podaje serwis Wccftech, robot spowodował liczne rysy i wyżłobienia, zamieniając gładki ekran w powierzchnię, która uniemoliwia korzystanie z niego. Jak zauważył użytkownik, to są trwałe zmiany w wyglądzie sprzętu.

Sam incydent prawdopodobnie nie wywołał u internauty silnych emocji, bowiem przyznałsię, że nie jest szczególnie zmartwiony zniszczeniem sprzętu. Właściciel Apple Watch podkreślił, że korzystał ze zegarka głównie w nocy, aby obserwować parametry snu oraz podczas niezbyt częstych treningów.

Mimo tego, że właściciel sprzętu nie odczuwał silnych emocji związanych z utratą sprzętu, to zaczął jednak szukać tanich metod, które pozwoliłyby mu na wypolerowanie lub zminimalizowanie widoczności rys na powierzchni ekranu. Pomysł wywołał zainteresowanie użytkowników formum i można śmiało powiedzieć, że pobudził ich wyobraźnię. Internauci w komentarzach sugerowali, że robot mógł wyprowadzić zegarek na zewnątrz i „przeciągnąć go po chodniku przez godzinę”. Niektórzy żartowali też, że robot doskonale przemyślał swoje działanie i nie była to przypadkowa interakcja z zegarkiem.

Ze względu na zniszczenie ekranu, autorowi wpisu zasugerowanojednak rozważenie zakupu nowszego modelu, na przykład Apple Watch Series 11. Użytkownik będzie musiał się zmierzyć z dodatkowym wydatkiem, albo uruchomić kreatywność i wynaleźć sposób na uratowanie wyświetlacza, który jest w opłakanym stanie.