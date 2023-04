Ogniwo o żywotności 1,5 mln km zostało opracowane przez szwedzkie firmy Scania i Northvolt. Producenci przeprowadzili jego testy i zakładają, że akumulator może trafić do elektrycznych ciężarówek.

Pierwsze prace nad akumulatorem o dużej żywotności ruszyły w 2017 r. Wówczas koncern produkujący samochody ciężarowe Scania we współpracy z Northvolt planował komercjalizację ogniw akumulatorowych przeznaczonych do ciężkich pojazdów elektrycznych. Po latach pracy pojawiły się efekty – bateria o żywotności ponad 1,5 mln km.

Scania i Northvolt przedstawiają nowoczesne akumulatory do ciężarówek

Efekt współpracy obu przedsiębiorstw to pryzmatyczne ogniwa o pojemności 157 Ah i napięciu nominalnym 3,6 V. Zastosowanie baterii w ciężkim transporcie lądowym pozwala uzyskać żywotność na poziomie przynajmniej 1,5 mln km. Jak informuje portal Electrek, powołując się na komunikaty firm, wydajność akumulatora została potwierdzona w testach walidacyjnych. Na uwagę zasługuje też niewielki ślad węglowy ogniwa, który wynosi ok. 30 proc. tego, który generują podobne ogniwa przemysłowe.

“To kamień milowy na drodze do zrównoważonego systemu transportu. Przyszłość transportu ciężkiego jest elektryczna, a aby umożliwić zmianę i nadal realizować obietnicę naszej marki wobec klientów, Scania potrzebuje najbardziej wydajnych ogniw akumulatorowych do swoich elektrycznych samochodów ciężarowych” – mówi dyrektor generalny Scania Christian Levin.

Scania już dziś produkuje elektryczne ciężarówki. Charakteryzują się one zasięgiem ok. 350 km (w konfiguracji 4x2), który jest generowany przez akumulator o pojemności ponad 600 kWh. Przyszłość ekologicznego transportu lądowego wymusza jednak na producentach przygotowanie ogniw, które nie tylko pozwolą pokonać większy dystans na pełnym akumulatorze, ale też naładować go w możliwie krótkim czasie oraz zagwarantować dużą żywotność na przestrzeni lat.

Warto też podkreślić, że firma Northvolt jest obecna również w Polsce. Jedna z inwestycji przedsiębiorstwa powstaje w Gdańsku i dotyczy fabryki systemów bateryjnych i magazynów energii.