Metoda kradzieży samochodu “na walizkę” to wciąż bardzo niebezpieczny sposób, którym posługują się złodzieje. Pojawiają się jednak kolejne rozwiązania, które umożliwiają uprowadzenie auta w kilka sekund. Oto metoda “na Nokię 3310”.

Nowy sposób kradzieży pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Polega on na połączeniu się z samochodem urządzeniem ukrytym w obudowie klasycznego telefonu Nokia 3310. Jest jeden szczegół, który zdradza zupełnie nowe zastosowanie tego telefonu sprzed wielu lat.

Urządzenie do kradzieży samochodu ukryte w Nokii 3310

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że przestępcy korzystają ze zwykłej Nokii 3310, która trafiła do sprzedaży w 2000 r. Jest jednak jeden szczegół, który zdradza, że telefon tak naprawdę jest przeznaczony do kradzieży samochodów.

Port USB w Nokii 3310 nie występował w oryginale. To modyfikacja, której dokonuje się, aby wewnątrz obudowy legendarnego dziś telefonu umieścić urządzenie hakujące. Na czym polega cały proces i ile czasu zajmuje? W sieci pojawiło się nagranie, które demonstruje kradzież z wykorzystaniem “telefonu”.

Kradzież opiera się o podłączenie urządzenia ukrytego wewnątrz obudowy Nokii 3310 z magistralą CAN. To sposób podobny do tego, o którym wspominaliśmy na początku tego roku, kiedy złodzieje z Wielkiej Brytanii rzucili się na Range Rovery, dziurawiąc ich karoserię otwornicą i przejmując kontrolę nad CAN.

W przypadku niebezpiecznej Nokii 3310 sytuacja jest analogiczna – na materiale opublikowanym przez profil Motherboard na YouTube widzimy, jak mężczyzna próbuje uruchomić silnik w Toyocie RAV4 starszej generacji. Brak kluczyka skutecznie to uniemożliwia – do czasu połączenia samochodu z “Nokią” przez USB. Wówczas po wykonaniu kilku działań na ekranie telefonu – przycisk do uruchomienia silnika reaguje natychmiast i pozwala złodziejowi odjechać.

Urządzenia ukryte w pozornie bezpiecznych sprzętach (również w głośnikach JBL oraz przenośnych konsolach Game Boy) wysyłają szereg sygnałów do magistrali CAN i przechwytują prawidłowe częstotliwości, na których operuje samochód. Złodzieje w ten sam sposób są w stanie otworzyć zaryglowane drzwi w aucie, a następnie uruchomić jego silnik.