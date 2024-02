Chłodzenie Arctic Liquid Freezer III dopiero debiutuje na rynku, a już można upolować kilka jego wariantów w obniżonych cenach. Jeśli szukasz nowego AiO - to może być dobry moment na jego zakup.

To, że chłodzenie wodne to doskonała rzecz, nie trzeba nikogo przekonywać. Na rynek trafiła właśnie nowsza wersja jednego z najbardziej kultowych rozwiązań tego typu, Arctic Liquid Freezer II. Co możemy znaleźć w Arctic Liquid Freezer III?

Nowe chłodzenie Arctic Liquid Freezer w dobrej cenie

Oprócz kilku istotnych zmian w samej konstrukcji, nową generację urządzenia wyróżnia nowy design. Producent zadbał o różne gusta oferując zarówno wersję standardową, jak i A-RGB, przy czym ta druga jest także dostępna w kolorze białym. Chłodzenia występują w wariantach z chłodnicą o rozmiarze 240, 280, 360 i 420. Pasują do postawek AMD AM4 i AM5 oraz Intel LGA 1700 (tu z niestandardową ramką). Arctic Liquid Freezer III objęto 6-letnią gwarancją producenta.

W sieci pojawiły się już pierwsze testy nowego chłodzenia i wypadają one bardzo dobrze. Można więc przyjąć, że decydując się na zakup tego sprzętu nie kupujemy kota w worku, a wręcz przeciwnie, ponownie możemy liczyć na wysoką kulturę pracy, która wyróżniała poprzednią generację. Premierowe ceny sugerowane przez producenta okazały się być - zgodnie z oczekiwaniami - wyższe niż ceny starszych odpowiedników. Jednocześnie jednak pojawiło się kilka kuszących ofert promocyjnych, a linki do tych wciąż aktywnych znajdziecie poniżej:

