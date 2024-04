Opera GX we współpracy z CD Projekt Red wprowadza oficjalny Mod Cyberpunk 2077. Fani Night City mogą cieszyć się jeszcze większą personalizacją przeglądarki.

Przeglądarka Opera GX bogatsza o atmosferę prosto z Night City dzięki współpracy z CD Projekt Red. Wprowadzenie oficjalnego Moda Cyberpunk 2077, dostępnego bez żadnych opłat dla każdego użytkownika Opery GX, oferuje kompleksowy zestaw możliwości dostosowania, dzięki czemu zamienimy standardowy interfejs na wieloelementowy pakiet customizacji.

Opera GX - co zawiera mod Cyberpunk 2077?

Animowaną tapetę z V na tle Quadra Turbo-R V-Tech w Night City, która ewoluuje wraz z cyklem dnia i nocy, umożliwiając modyfikacje kolorów dymu, świateł oraz efektów odblaskowych.

Wyjątkowe motywy, które mogą się synchronizować z oświetleniem RGB urządzeń marki Logitech, Razer, Asus, Corsair, dodając unikalnego klimatu.

Tło muzyczne, charakterystyczne dźwięki przeglądarki i odgłosy klawiatury inspirowane grą Cyberpunk 2077.

Shader, który pozwala na doświadczenie subtelnych efektów Cyberpsychozy podczas surfowania po sieci.

Opera GX oferuje swoim użytkownikom możliwość idealnego dopasowania przeglądarki do indywidualnych potrzeb, od zarządzania zużyciem zasobów komputera, przez ograniczenia dla procesora i RAM, aż po kontrolę przepustowości sieci, co skutkuje lepszymi wrażeniami z korzystania z Internetu. Dodatkową ochronę stanowią wbudowane funkcje, takie jak blokada reklam i VPN. Mod Cyberpunk 2077 jest już dostępny w sklepie GX.Store.

Cyberpunk 2077 - będzie więcej grania

Cyberpunk 2077 nie znika z ust graczy. Niedawno dowiedzieliśmy się, że powstaje oficjalna gra planszowa Cyberpunk 2077, co z pewnością zadowoli fanów tej marki. Z innych wieści, to warto wspomnieć, że nowe studio w Bostonie pracuje już nad nową grą z uniwersum Cyberpunk (kodowa nazwa projektu to Orion).

Źródło: Opera, zdjęcie otwarcia: Opera