Prezes urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję o nałożeniu kary finansowej na spółkę Vectra, a ponadto zobowiązał ją do zwrócenia części opłaconego abonamentu za usługę telewizji kablowej i internetu.

Vectra bezprawnie zwiększyła abonamenty

Choć nie było podstawy prawnej, w latach 2019 – 2020 spółka Vectra poinformowała swoich abonentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do ich trwających umów. Na jej mocy podniosła następnie o 5 złotych wysokość opłat abonamentowych za usługi dostępu do telewizji kablowej lub internetu.

Operator wprawdzie wyznaczył termin, do którego klienci mogli bez kary wypowiedzieć umowy, ale i tak całe działanie było bezprawne. Dlatego też prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, najpierw w listopadzie 2021 roku postawił spółce Vectra zarzuty, a teraz podjął decyzją o nałożeniu na nią kary.

Olbrzymia kara dla Vectry. Ma zapłacić grzywnę i oddać pieniądze klientom

Za nieuprawnioną zmianę w umowach, wprowadzanie konsumentów w błąd i pobieranie podwyższonych opłat abonamentowych prezes UOKiK ukarał Vectrę grzywną w wysokości ponad 22 milionów złotych. Nakazał także zaprzestać tego typu działań oraz usunąć jej skutki.

To ostatnie oznacza, że – jeśli tylko decyzja się uprawomocni – Vectra będzie musiała zwrócić abonentom opłaty pobrane w nieuprawniony sposób. Chodzi konkretnie o tę nadwyżkę. O prawie do jej uzyskania operator będzie musiał także poinformować wszystkie uprawnione do tego osoby.

Jak tłumaczy Tomasz Chróstny, „przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług”. Podkreśla przy tym, że „umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie posiadały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian”.

A jak powinno to zostać zrobione?

Prezes UOKiK wyjaśnił także, co powinien zrobić operator w sytuacji, w której chciałby podnieść wysokość opłat w ramach trwającej umowy na czasach nieokreślony albo przynajmniej dać sobie taką możliwość.

Aby zrobić to zgodnie z prawem, operator powinien zaproponować wprowadzenie takiej klauzuli na zasadzie pełnej dobrowolności. A zatem w takim przypadku abonent może zaakceptować nowe warunki lub nie, ale brak zgody nie może wiązać się z koniecznością wypowiedzenia umowy.

Źródło: UOKiK