Ledwo co zadebiutował u nas Oppo Reno 3, a lada dzień będziemy po premierze jego następcy. Chiński producent przygotowuje się do pokazania szerszej publiczności Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro.

Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro to kolejny atak na średni segment

Ostatnio toczyła się dyskusja wokół Volvo. Nowe samochody tej marki będą miały ograniczenie prędkości do 180 km/h i pół żartem, pół serio można stwierdzić, że szybsze tempo narzuca Oppo. Chiński producent już jakiś czas temu rozpoczął większą ofensywę na rynku smartfonów, a najbardziej widoczne jest to właśnie przy serii Oppo Reno. W marcu w Chinach, a w kwietniu w Polsce zadebiutował Oppo Reno 3. Najwidoczniej nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby zaprezentować następcę.

Oppo Reno 4, bo o nim mowa, ma pojawić się w towarzystwie Oppo Reno 4 Pro. W tak krótkim czasie trudno o rewolucyjne zmiany i z nieoficjalnych informacji wynika, że faktycznie ich nie zobaczymy. Nie znaczy to jednak, że nie zmieni się nic. Z uwagi na specyfikację, Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro trzeba będzie plasować w średnim segmencie. Najważniejsze wydają się tutaj wzmianki dotyczące ekranów OLED Full HD+, procesorów Qualcomm Snapdragon 765G i baterii 4000 mAh z szybkim ładowaniem 65W oraz obsługi sieci 5G.

Oppo Reno 4 ma oferować 8 GB pamięci RAM, Oppo Reno 4 Pro powinien być natomiast dostępny w wariantach z 8 GB i 12 GB pamięci RAM. Ten drugi przyniesie też najprawdopodobniej ekran z odświeżaniem 90 Hz (zamiast 60 Hz) i lepszy aparat główny wspierany OIS. Ten pierwszy ma za to oferować podwójny aparat selfie.

Premiera Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro już za kilka dni

Na podstawie pojawiających się w sieci renderów (w naprawdę sporej liczbie) można już teraz wyciągnąć wniosek, że bardziej zauważalne zmiany zajdą w kwestii stylistyki. Znany z Oppo Reno 3 notch ustąpi tutaj miejsce innemu wcięciu na frontowe aparaty. Zmieni się również i chyba jednocześnie urośnie moduł skrywający główny aparat. Można mieć obawy, czy nie będzie on mocno wystawał poza płaszczyznę obudowy.

Więcej dowiemy się już wkrótce. Oppo Reno 4 i Oppo Reno 4 Pro zostaną oficjalnie zaprezentowane 5 czerwca.

