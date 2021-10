Oto wyniki konkursu, w którym wygraną jest OPPO Reno6 5G. Posłuży on do stworzenia oryginalnej recenzji tego ciekawego telefonu, którą niebawem przeczytacie na łamach benchmark.pl

Konkurs "Stwórz Portret Twoich emocji z OPPO Reno6 5G" zakończony. Jak zawsze nie zawiedliście, a tym razem szczególnie wiele propozycji zasługiwało na wyróżnienie. Jednak zwycięzca może być tylko jeden. Został nim użytkownik o nicku roland.hensoldt, który zaproponował recenzję telefonu pod hasłem "Malowanie emocji, czyli dzień córki i taty".

Szykujcie się nie na techniczną recenzję, choć to właśnie technikalia będą pomocne przy jej tworzeniu. A na tekst, w którym poznacie historię tego "jak dwuletnia córka nauczyła mnie jeździć na rolkach". Tak to możliwie. A wszystko w jesiennych plenerach Warszawy. Będzie to doskonałe uzupełnienie naszej recenzji OPPO Reno6 5G.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Skontaktujemy się drogą e-mailową, by ustalić dalsze szczegóły powstawania tej wyjątkowej recenzji.

