Oppo Watch 2 ma dwa procesory i dwa systemy, aby oferować jak największe możliwości, a równocześnie działać jak najdłużej między ładowaniami. Brzmi nieźle, prawda?

Oppo Watch 2 oficjalnie zapowiedziany

Oppo Watch 2 z wyglądu nie różni się zbytnio od swojego (o rok starszego) poprzednika, któremu przyznaliśmy w recenzji ponad 4 gwiazdki na 5 możliwych. Ma prostokątny wyświetlacz AMOLED z zakrzywionymi krawędziami, cechujący się zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 PPI (co oznacza, że pojedyncze punkty są nie do zauważenia), odświeżaniem 60 Hz i pokryciem palety DCI-P3 w stu procentach.

To, co w „Dwójce” najciekawsze, to że ma ona dwa systemy operacyjne i dwa procesory. Jeśli chodzi o te pierwsze, to są to: (bazujący na Androidzie) ColorOS oraz (oszczędny) RTOS. W Polsce najpewniej domyślny będzie natomiast Wear OS. Istotniejsza jest kwestia procesorów: najbardziej wymagające procesy weźmie na siebie (jeden z najwydajniejszych układów na rynku) Qualcomm Snapdragon Wear 4100, a biorąc na siebie te mniejsze zadania, odciąży go Apollo 4s. Dopełnieniem specyfikacji są: 1 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci na pliki.

Smartwatch na co dzień i na trening

Oppo Watch 2 ma się sprawdzać jako smartwatch na co dzień, ale będzie też przydatny podczas treningów. Przez całą dobę mierzy tętno oraz poziom natlenienia krwi, może monitorować aktywność w przeszło 100 trybach sportowych, a do tego ma jeszcze wbudowanego GPS-a. Zwróć też uwagę na moduł NFC (choć jego funkcjonalność w Polsce stoi jeszcze pod znakiem zapytania) oraz wodoszczelność (do 5 ATM).

Producent przygotował dwie wersje rozmiarowe: 42-milimetrową o czasie działa na poziomie 2,5 dnia przy regularnym użytkowaniu oraz 46-milimetrową, wytrzymującą nawet 4 dni. Ceny tej pierwszej rozpoczną się od 1299 juanów (czyli około 780 złotych bez podatku), a drugiej – od 1999 juanów (czyli około 1200 złotych). Nie wiemy jeszcze, kiedy smartwatch zadebiutuje w Polsce, ale jesteśmy niemal pewni, że to nastąpi.

Źródło: Oppo, Gizmochina, informacja własna