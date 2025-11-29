ZX Spectrum z klocków LEGO. Fan stworzył oryginalny projekt

Jeden z fanów ZX Spectrum przygotował propozycję złożenia komputera z... klocków LEGO. Zbudowany model ma oddawać hołd Clive Sinclairow, założycielowi firmy Sinclair.

ZX Spectrum to jeden z najbardziej kultowych komputerów lat 80., który podbił serca użytkowników swoją przystępnością cenową, prostotą obsługi i ogromnym zestawem gier oraz programów. Komputer wyróżniał się charakterystyczną gumową klawiaturą, kolorową grafiką oraz bogatą biblioteką oprogramowania, która sprawiała, że był idealny zarówno do nauki programowania, jak i zabawy.

W czasach, gdy komputery domowe dopiero zdobywały popularność, Spectrum stał się symbolem technologicznej rewolucji w domach na całym świecie. Nic więc dziwnego, że jeden z fanów ZX Spectrum postanowił oddać hołd tej ikonie, tworząc jej model z... klocków LEGO. Zerknijcie na projekt autorstwa lem.designs.

ZX Spectrum z klocków LEGO

Model ZX Spectrum składa się z 2130 klocków i ma wymiary 36,8 × 26,2 × 6,8 cm. Konstrukcja wiernie odwzorowujących charakterystyczny układ klawiatury, a poszczególne klawisze zostały zaprojektowane tak, aby można je było faktycznie naciskać. Nie zabrakło również kultowego pryzmatycznego paska, odtworzonego dzięki specjalnym nadrukom, oraz symulowanych portów, które dodają modelowi realizmu.

Całość dopełnia wyjątkowy dodatek w postaci minifigurki Sir Clive’a Sinclaira, wyposażonej w jego rozpoznawalne okulary, garnitur i szalik. W zestawie znalazła się także miniaturka jego pojazdu elektrycznego – Sinclaira C5. Co ciekawe, zarówno C5, jak i scenki do zabawy można przechowywać wewnątrz modelu ZX Spectrum, co czyni cały zestaw nie tylko efektownym, lecz także funkcjonalnym układem dla kolekcjonerów i fanów retro technologii.

Projekt ma szansę trafić do produkcji

Projekt lem.designs to na razie koncepcja opublikowana w bazie LEGO Ideas. Aby oficjalny komitet ocenił wykonalność propozycji, pomysł musi zebrać 10 tys. głosów poparcia (ma na to 423 dni). Obecnie projekt zdobył 139 głosów, więc wszyscy fani ZX Spectrum wciąż mogą wesprzeć go swoim głosem.