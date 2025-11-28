Nvidia ruszyła z akcją świątecznego rozdawnictwa, a jednym z ciekawszych przypadków jest oferowane jednego egzemplarza potężnej karty graficznej GeForce RTX 5090 z motywem Battlefielda 6. Oto co należy zrobić, aby mieć szansą ją zdobyć.

Rozdawnictwo jest częścią kampanii “GeForce season”, a do zakwalifikowania się do puli osób, z których jedna otrzyma flagowca Nvidii nie trzeba wiele. Wystarczy skomentować poniższy post X (dawny Twitter) frazą “GeForce Season” i napisać, dlaczego zasługujesz na świąteczny upgrade własnego komputera.

Warto zaznaczyć, że wariant z motywem Battlefied 6 będzie już trzecią customową kartą graficzną Nvidii po modelu GeForce RTX 5090 z motywem DOOM: The Dark Ages oraz Borderlands 4, które były rozdawane w letniej edycji rozdawnictwa i konkursów “GeForce season”.



Nvidia GeForce RTX 5090 - narzędzie ostateczne niepozbawione problemów

Nvidia GeForce RTX 5090 to flagowiec układów opartych na architekturze Blackwell mający na pokładzie 21760 jednostek cieniujących i aż 680 rdzeni Tensor 5. generacji wspartych zapasem aż 32 GB pamięci GDDR7. TGP standardowej wersji RTX-a to aż 575 W, ale istnieją modele z sekcją zasilania zdolną zapewnić nawet 800 W. Karta ma niezrównane osiągi zarówno w zastosowaniach profesjonalnych jak i w grach. W przypadku dobrze ocenianego Battlefielda 6 bez problemu jest możliwe przebicie bariery 144 kl./s w rozdzielczości 2560x1140 pikseli bądź 100 kl./s w rozdzielczości 3840x2160 pikseli z maksymalnymi nastawami grafiki.

Jednakże nie można zapominać o ciemnej stronie RTX-a 5090 jaką są 16-pionwe wtyczki zasilania. Szczególnie problematyczne są przewody w lub gniazda w zasilaczu w standardzie starszym niż 12V‑2x6. Nowy standard poprawił kwestie niedokładnego wpięcia wtyczki, ale mimo wszystko wciąż zdarzają się przypadki nadtopionych jak w przypadku i naszego redakcyjnego egzemplarza lub nawet zespawanych z gniazdem wtyczek.